NASA : Tulsa Air and Space Museum décroche le dernier des formateurs !

La dernière maquette de la navette spatiale de la NASA toujours sur le sol de sa salle de formation des astronautes a posé une nouvelle mission éducative dans l’Oklahoma.

Le Tulsa Air and Space Museum a annoncé qu’il prendrait possession de la navette spatiale pleine grandeur Crew Compartment Trainer-2 (CCT-2) qui se trouve actuellement dans la maquette de véhicule spatial du Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas. Le CCT-2 a été utilisé pour la dernière fois pour préparer l’équipage final du programme de la navette spatiale pour savoir comment entrer et sortir de la cabine de l’orbiteur il y a près d’une décennie.

« Après avoir fait le tour des installations, j’ai vu ce magnifique équipement d’entraînement de navette assis là et j’ai commencé à poser des questions à ce sujet », a déclaré Tonya Blansett, directrice exécutive du Tulsa Air and Space Museum & Planetarium, se souvenant de son voyage au Johnson Space Center en 2017, lorsque l’idée d’acquérir le formateur est née. « Cela semblait être une chose vraiment parfaite à essayer d’apporter ici. »

CCT-2, le deuxième des deux entraîneurs à nez de navette utilisés par les astronautes, a été utilisé pour la première fois à Johnson en 1993. Comme les vrais compartiments de l’équipage des navettes, la cabine du formateur était équipée de deux niveaux: le pont supérieur. cockpit et le salon inférieur du milieu du pont – mais contrairement à un simulateur, ses cadrans et instruments n’étaient pas fonctionnels. La maquette pourrait être inclinée vers le ciel, cependant, pour fournir aux membres d’équipage l’expérience de travailler dans la même orientation que leur navette lorsqu’ils seraient sur la rampe de lancement.

Alors que le programme de la navette spatiale touchait à sa fin en 2011, la NASA a initialement proposé le CCT-2 au Smithsonian. Après la présentation du National Air and Space Museum, le formateur était réservé au propre centre des visiteurs de Johnson, le Space Center Houston, mais ce plan d’exposition a également été mis de côté après une maquette du corps entier et 747 Shuttle Carrier Aircraft.

Au lieu de cela, le CCT-2 est resté là où il avait été utilisé pendant 18 ans, même si d’autres maquettes de navettes de la NASA ont été envoyées dans des musées et de nouveaux formateurs d’engins spatiaux ont été ajoutés au centre de formation.

« Ils n’étaient pas sûrs de ce qu’ils allaient en faire parce que le [40th] anniversaire du programme de navette est en 2021 « , a déclaré Blansett à collectSPACE dans une interview vendredi 26 juin.

Bien que sa destination soit maintenant connue, il reste à déterminer quand et comment il se déplacera et comment il sera affiché une fois au musée de l’air et de l’espace de Tulsa. La NASA a déclaré à Blansett qu’elle avait jusqu’en septembre 2021 pour déplacer le CCT du Johnson Space Center.

« Nous sommes actuellement en phase de planification », a-t-elle déclaré. « Il y aura également une composante de collecte de fonds. Donc, une fois que nous aurons compris les montants en dollars pour les différentes pièces d’exposition, nous allons sortir et lever des fonds pour aider à soutenir ce projet. »

Le premier Crew Compartment Trainer (CCT-1) de la NASA, installé à Johnson en 1975, et le Full Fuselage Trainer (FFT) de l’agence, ont été livrés à leurs nouveaux musées – le Musée national de l’US Air Force à Dayton , Ohio et The Museum of Flight à Seattle, respectivement – en utilisant l’avion Super Guppy de la NASA en 2012. L’utilisation de l’avion cargo à nez bulbeux, cependant, est très coûteuse, a déclaré Blansett.

Le Crew Compartment Trainer pourrait être tourné pour se tenir vertical, comme on le voit ici en mai 2011, pour recréer l’orientation de la navette spatiale lorsqu’elle est sur la rampe de lancement. (Crédit image: collectSPACE.com)

« Étant donné que l’emplacement du musée est très proche de [Tulsa’s] Port de Catoosa, nous envisageons d’utiliser une méthode de barge pour l’expédier « , a-t-elle déclaré. » Nous ne sommes qu’à quelques kilomètres de là, ce serait donc un excellent moyen d’utiliser les ressources que nous avons ici en Oklahoma avec le réseau de voies navigables. . «

Une fois à Oklahoma, le musée prévoit d’utiliser le CCT-2 pour montrer le rôle que Tulsa a joué dans la construction des navettes spatiales et de certaines de ses plus grandes cargaisons. Les portes de la baie de charge utile des orbites à ailes de 60 pieds de long (18 mètres) ont été construites par Rockwell à Tulsa et Boeing (qui a acquis Rockwell en 1996) a assemblé les segments de fermes lancés par la navette pour la Station spatiale internationale de la ville.

Le même héritage était au cœur de la candidature de 2008 du musée à l’attribution de l’un des orbiteurs à la retraite. La campagne « Land the Shuttle » a été menée par le directeur exécutif du musée, Jim Bridenstine, qui est aujourd’hui administrateur de la NASA.

Le Crew Compartment Trainer-2 (CCT-2) a été ajouté à la maquette de véhicule spatial du Johnson Space Center à Houston en juin 1993. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

Blansett a déclaré que l’exposition du formateur du compartiment de l’équipage pourrait être intégrée dans les plans du musée pour une galerie spatiale élargie, incorporant des artefacts Apollo et Skylab de l’astronaute de l’Oklahoma Bill Pogue et une nouvelle exposition axée sur l’exploration future de Mars. Dans l’ensemble, a-t-elle déclaré, l’intention est d’utiliser le CCT-2 pour encourager une nouvelle génération de scientifiques, d’ingénieurs et d’explorateurs.

« La mission du musée de l’air et de l’espace de Tulsa est de préserver le patrimoine aérospatial de l’Oklahoma pour inspirer l’apprentissage basé sur la science par la découverte et nous le faisons en accueillant entre 30 000 et 35 000 enfants chaque année », a déclaré Blansett. « Nous pensons vraiment qu’en concentrant le contenu de l’exposition sur le CCT, nous allons célébrer le programme de navette, la connexion avec Tulsa et nous allons inspirer les enfants à poursuivre ces carrières. »

