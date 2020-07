NASA: Mars rover Perseverance en «  mode sans échec  » après le lancement, mais devrait récupérer

La NASA célèbre le lancement de sa plus avancée Mars rover jamais aujourd’hui (30 juillet), alors même que les ingénieurs s’attaquent à un problème qui a laissé le vaisseau spatial dans un «mode sans échec» protecteur peu après le décollage.

Le Mars 2020 Rover de persévérance lancé vers la planète rouge à 7 h 50 HAE (11 h 50 GMT), pilotant une fusée Atlas V dans l’espace depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. Le rover a connu des problèmes mineurs de communication et de température après le lancement, mais les problèmes ne devraient pas nuire à la mission dans son ensemble, ont déclaré des responsables de la NASA.

« C’était un lancement incroyable , juste à temps », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine lors d’une conférence de presse après le lancement.« Je pense que nous sommes en pleine forme. Ce fut une belle journée pour la NASA. «

Mises à jour en direct: Lancement du rover Perseverance de la NASA en temps réel!

Peu de temps après la conférence, la NASA a confirmé que Perseverance est passé en « mode sans échec » en raison d’une différence de température inattendue.

« Les données indiquent que le vaisseau spatial était entré dans un état connu sous le nom de mode sans échec, probablement parce qu’une partie du vaisseau spatial était un peu plus froide que prévu alors que Mars 2020 était dans l’ombre de la Terre », ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué. « Toutes les températures sont maintenant nominales et le vaisseau spatial est hors de l’ombre de la Terre. »

En relation: Le rover Mars Perseverance de la NASA sur la planète rouge (photos)

Hoquet après le lancement

Au cours de la conférence de presse d’après-lancement d’aujourd’hui, l’équipe a appris qu’un problème, un problème de communication persistant, avait été résolu. Dans les premières heures après le lancement, bien que le personnel de la mission puisse capter le signal que le vaisseau spatial envoyait chez lui, il n’était pas traité correctement.

Cependant, cette situation n’a pas suscité beaucoup d’inquiétude, Matt Wallace, chef de projet adjoint pour Mars 2020 avec Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA (JPL) en Californie, a déclaré lors du briefing. La mauvaise communication a été causée par le fait que la NASA s’appuie sur un système appelé Deep Space Network pour communiquer avec Perseverance même peu de temps après le lancement, lorsque le vaisseau spatial n’est pas encore si profond dans l’espace.

Et, parce que le Réseau d’espace profond est composé d’antennes massives équipées de récepteurs super sensibles, le signal d’un vaisseau spatial si proche du réseau peut finir par faire exploser le système, comme quelqu’un qui crie directement dans votre oreille. Les ingénieurs devaient modifier les paramètres du réseau afin de traiter réellement les informations provenant du vaisseau spatial.

« Juste au moment où l’administrateur parlait, j’ai juste reçu un texte que nous avons pu verrouiller sur cette télémétrie », a déclaré Wallace. « Toutes les indications que nous avons – et nous en avons pas mal – sont que le vaisseau spatial va très bien. »

Le rover Curiosity de la NASA a été confronté à un problème similaire lors de son lancement en 2011, a déclaré Wallace. « C’est quelque chose que nous avons déjà vu avec d’autres missions sur Mars », a déclaré Bridenstine. « Ce n’est pas inhabituel. Tout se passe comme prévu. »

Le « mode sans échec » de la persévérance expliqué

L’équipe de la mission a révélé un deuxième hoquet après le lancement peu de temps plus tard lors de la conférence de presse: la persévérance est passée en mode sans échec.

Lorsque le vaisseau spatial est devenu un peu plus froid que prévu en passant dans l’ombre de la Terre, il s’est automatiquement mis dans cet état, selon le communiqué de la NASA, bien que la température du vaisseau spatial ait rapidement rebondi et ne concerne pas l’équipe.

Wallace a souligné qu’un tel statut ne devrait pas nuire à la mission dans son ensemble. Le mode sans échec est, comme son nom l’indique, conçu pour être sûr que le vaisseau spatial se trouve en ce moment.

« Le vaisseau spatial est heureux là-bas », a déclaré Wallace. « L’équipe travaille sur cette télémétrie, elle va se pencher sur le reste de la santé du vaisseau spatial. Jusqu’à présent, tout ce que j’ai vu semble bon. »

Plus tard, Wallace a déclaré à Space.com que l’équipe de la mission Perseverance avait retracé le problème de température au système qui utilise du fréon pour maintenir la batterie nucléaire du rover au frais.

Parce que le lancement de Perserverance l’a transporté dans l’ombre de la Terre, il a conduit à des températures plus froides que prévu dans le système de refroidissement, par rapport à un lancement dans la lumière du soleil ininterrompue, a déclaré Wallace à Space.com. Lorsque le rover Curiosity de la NASA, qui possède une batterie nucléaire similaire, a été lancé en 2011, il était toujours à la lumière du jour et n’a pas rencontré le problème, a-t-il ajouté.

« Malheureusement, notre analyse n’est jamais vraiment parfaite », a ajouté Wallace. « Curiosity n’avait pas d’éclipse dans sa trajectoire de vol, nous n’avions donc pas de données de vol pour savoir ce qui allait se passer. »

« Le vaisseau spatial n’a jamais été en danger », a-t-il poursuivi. « Notre philosophie est d’être trop prudent sur les paramètres, car nous préférerions de loin déclencher un événement de sécurité dont nous n’avons pas besoin, plutôt que de rater un événement de sécurité dont nous avons besoin. »

L’équipe continuera d’analyser les données de télémétrie que le véhicule a envoyées jusqu’à présent et de vérifier qu’il s’agit bien du hoquet. Une fois que cela est terminé, l’équipe peut remettre le rover dans un état opérationnel.

Wallace a déclaré qu’il s’attend à ce que le vaisseau spatial revienne en mode de fonctionnement normal demain (31 juillet). Mais l’équipe n’est pas pressée et prend son temps pour examiner attentivement toutes les données.

De toute façon, la persévérance devrait voler droit et régulier pendant au moins deux semaines, a-t-il déclaré, et l’équipe a donc le temps de remettre le vaisseau spatial en mode de fonctionnement normal avant le premier ajustement de trajectoire nécessaire de son voyage.

Un lancement magnifique

Le rover Mars Perseverance de la NASA se lance vers la planète rouge au sommet d’une fusée Atlas V, décollant du complexe de lancement spatial 41 à la station aérienne de Cap Canaveral en Floride le 30 juillet 2020. (Crédit d’image: ULA)

Le lancement lui-même s’est déroulé sans heurts, avec un compte à rebours inhabituellement silencieux dans les salles de contrôle de la mission, malgré un tremblement de terre qui a secoué le sud de la Californie, y compris le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, environ 20 minutes avant le tir de la fusée en Floride.

Le décollage d’aujourd’hui a marqué une victoire importante pour l’agence, qui craignait que les mesures imposées pour réduire la propagation de la pandémie de Coronavirus pourrait ralentir suffisamment les préparatifs de lancement pour que Perseverance rate sa fenêtre de lancement de trois semaines, qui dépend des trajectoires orbitales.

Une autre opportunité comparable ne se présenterait pas avant 2022; si ce retard de 26 mois s’était produit, cela aurait coûté à l’agence 500 millions de dollars supplémentaires, selon Bridenstine, en plus d’une mission déjà difficile.

« [It was] l’adversité tout au long du chemin, mais cela est vrai pour tout projet de cette nature « , a déclaré Bridenstine à propos des luttes avant la pandémie, qui comprenaient un bouclier thermique fissuré et l’ajout tardif d’un hélicoptère à bord . « Ensuite, vous mettez en plus le coronavirus … Je ne vais pas mentir, c’est un défi. C’est très stressant. Mais regardez, les équipes ont réussi. »

Mais, malgré des retards antérieurs qui ont poussé le lancement plus d’une semaine dans sa fenêtre, le vaisseau spatial a décollé lors de son premier coup de son premier compte à rebours.

« C’était vraiment un effort d’équipe. Et dans chaque cas, tout le monde s’est levé et a dit: » Oui, nous voulons faire ce que nous pouvons pour aider « », a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de l’agence. « D’une manière ou d’une autre, nous avons survécu à ça. »

À présent, le vaisseau spatial et son équipe humaine de retour sur Terre doivent effectuer un voyage de sept mois dans l’espace lointain pour atteindre la planète rouge. Une fois que le vaisseau spatial arrive sur Mars, il subira le processus notoirement périlleux d’entrée, de descente et d’atterrissage.

Ce processus se déroulera le 18 février 2021.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 17h54 HAE pour inclure les nouveaux commentaires de Matt Wallace de la NASA sur l’événement en mode sans échec du rover Perseverance. Amy Thompson, contributrice de Space.com, a contribué à ce rapport depuis le Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.