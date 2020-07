La NASA envoie DART pour impacter le côté d’un petit astéroïde en 2022. L’astéroïde fait partie d’une paire binaire, et il vient de recevoir un tout nouveau nom.

La mission pourrait aider la NASA à planifier un avenir dans lequel elle redirigerait un astéroïde pour éviter une collision avec la Terre. Les astéroïdes sont toujours présents autour de nous et il faut s’attendre au pire si l’un d’eux vendrait à foncer à une vitesse ahurissante vers celle que nous appelons « notre chère planète« . Bon nombre d’entre eux sont gigantesques et très dangereux, alors que nous sommes mal placés pour nous protéger nous-mêmes.

Le projet ou la mission DART de la NASA en schéma

Le projet DART de la NASA

Heureusement, la NASA fait partie des agences qui font de leur mieux et ont leur propre stratégie pour nous sauver. A cet effet, elle a choisi d’effectuer la mission DART, autrement dit le Dual Asteroid Redirection Test. Elle permettra de faire un test offrant la possibilité de rediriger un astéroïde. Ainsi, le vaisseau spatial qui sera lancé d’ici en 2021 le déviera de sa trajectoire. Le DART vise actuellement une paire binaire dont l’une est beaucoup plus petite et l’autre un peu plus grande. Ensemble, ce duo avait été appelé Didymos, avec la pierre de «lune», la plus importante connue simplement sous le nom de Didymos B. Maintenant, avec la mission à l’horizon, la NASA a décidé qu’elle avait besoin d’un meilleur schéma de dénomination, de sorte que la petite lune ait désormais son nom : Dimorphe.