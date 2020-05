Narcos Mexico Saison 3: La torsion intéressante dans le complot à venir

– Publicité –



La saison 3 de Narcos Mexico a été annoncée, et son intrigue sera plus tordue dans la saison à venir, nous avons tous les détails sur son intrigue à venir.

Quel sera le scénario après la fin du règne de Felix Gallardo, l’antagoniste de la série?

Comme nous avons vu la saison 2 de Narcos Mexico se terminer dans un cliffhanger, les fans attendent avec impatience une nouvelle saison. Cela fait 3 mois depuis la sortie de la 2e saison et il est maintenant grand temps de renouveler la prochaine saison. Netflix n’a pas encore annoncé le renouvellement de la saison 3 mais les fans attendent le moment du renouvellement.

Voici tout ce que nous fournissons que nous savons jusqu’à présent.

Détails du tracé

Il n’y a pas de confirmation du renouvellement mais on pouvait l’anticiper. Dans la deuxième saison, nous avons vu Gallardo déménager en prison et contrôler son organisation à partir de là seulement. Mais dans le monde extérieur, il y a une course entre toutes les autres mafias de la drogue. Ils se font mutuellement la gorge pour devenir le nouveau chef du cartel de la drogue.

La saison 3 peut commencer par cette intrigue. Cela peut montrer qui sera le prochain roi du monde de la drogue. Il est prévu que le siège du pouvoir se déplace à Juarez depuis Guadalajara et la nouvelle saison peut également explorer la partie El Chaos.

Mises à jour de renouvellement de la saison 3 de Narcos Mexico

Jusqu’à présent, les deux saisons de l’émission ont gagné une assez grande base de fans. Ils ont placé la barre si haut que maintenant les fans attendent beaucoup de la nouvelle saison.

La pandémie actuelle de coronavirus a mis le monde entier en pause et notre série ne fait pas exception. Nous ne pouvions donc qu’espérer le meilleur. Nous pouvons nous attendre au renouvellement d’ici 2021 ou 2022. Cependant, il n’y a pas de déclaration officielle de Netflix et des fabricants.

