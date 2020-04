Narcos Mexico Saison 3 – Chaque détail – Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et plus

– Publicité –



La prochaine période de Narcos: Mexico a fait surface sur Netflix le 13 février 2020. L’arrangement comprend 10 scènes et est placé dans les années 80 au Mexique. Dans la dernière scène de la deuxième année, Félix Gallardo (Diego Luna) a pris la tête du cartel mexicain.

Netflix n’a pas encore déclaré avec autorité la troisième phase de Narcos: le Mexique. Dans tous les cas, comme cela se produit un mois, les fans de la série n’ont pas à geler le destin de la série après le début de la saison la plus récente.

Quand Narcos: Mexico 3 sortira-t-il?

Ainsi, la plus ponctuelle que nous pouvons attendre des nouvelles sur la récupération de Narcos est impliquée par cela. Après que Netflix ait annoncé la saison deux le 15 avril 2018, c’était vraiment un mois après le début de la saison un et après, l’arrangement deux a été abandonné le 13 février 2020, environ 14 mois après la vérité sur les chances que la saison trois, à ce moment-là, suit une configuration identique, les mordus peuvent s’attendre à ce qu’elle baisse vers mai 2021.

Ce que nous savons sur Narcos: le Mexique?

Le spectacle d’accompagnement raconte l’histoire de la source de la guerre contemporaine contre la drogue. Le cannabis a été désorganisé dans les années 80, et le spectacle raconte l’histoire de la croissance du cartel de Guadalajara à ce moment-là. Félix Gallardo se construit un empire et unifie chacun des commerçants.

Il est confronté à l’agent de la DEA Kiki Camarena, et tout ce qui s’est passé dans le temps est relaté par la série.

Qui sont à Narcos: Mexico Season 3?



À la fin de l’année 2, nous avons vu Gallardo envoyé en prison et arrêté par la DEA. De toute évidence, il a continué à diriger son entreprise et a eu beaucoup d’attraction parmi les cartels après son verrouillage.

Les fans sont impatients d’apprendre comment tout cela sera affiché dans la série et ce qui se passera ensuite.

L’acteur de Gallardo, Diego Luna, a déclaré qu’il ne reviendrait pas la saison prochaine. Il a dit, interrogé sur sa décision:

« Je ne comprends pas. Pas pour l’instant non, non. Au début, c’était amusant, mais c’est devenu très lourd pour moi. C’est un matériau et j’aime vraiment la façon dont la série tourne pendant assez longtemps, vous n’êtes pas pressé et vous réussissez à faire des choses formidables. À la même heure, je suis heureux d’avoir retrouvé ma vie et d’avoir envie de me reposer. »

Les fans seront certainement déçus par cette nouvelle, mais en même temps, ravis de voir quelle tournure le spectacle aura lieu aujourd’hui.

Autres spécificités de Narcos: Mexique

La saison est tombée juste donc c’est une valeur sûre que nous n’obtiendrons pas beaucoup de détails sur la prochaine si tôt. Compte tenu de la pandémie qui nous frappe.

Jusque-là, je suppose que la seule chose que nous pouvons faire sera de surcharger la série précédente. Quoi qu’il en soit, restez en sécurité et restez à l’écoute pour plus de mises à jour.

Que va-t-il se passer dans Narcos: Mexico Season 3?



Le créateur officiel de l’émission, Eric Newman, a déclaré: «Il est possible de sortir Pablo Escobar, ou le cartel de Cali, ou même Felix Gallardo et de ressentir un certain sentiment de triomphe, mais en règle générale, tout ce que vous avez fait est de consommer le insecte pour attraper la mouche. «

Il recommande également que le leader du cartel de Sinaloa « soit un facteur » pour la prochaine saison. Avec Felix dans un établissement correctionnel, le maître de médecine suivant pour reprendre peut-être Amado Carrillo Fuentes ((José María Yazpik) qui a gardé le contrôle de ce cartel de Juárez après avoir tué son superviseur Rafael Aguilar Guajardo.

