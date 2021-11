Narcos: Mexico saison 3 : Qu’arrive-t-il à Juárez et au cartel du Golfe à la fin ?

Vous avez regardé la saison 3 de Narcos Mexico et vous posez probablement des questions au sujet de Juárez et des cartels du Golfe. Pas de panique, Betanews vous dit tout.

Après la chute de Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) et de son cartel de Guadalajara, 3 anciennes places se transforment en cartels à part entière : Tijuana, Sinaloa et Juárez. Avec le Cartel du Golfe, ils constituent toutes les grandes organisations de trafic de drogue de l’ère post-Félix. S’ils apprennent à travailler ensemble, ils peuvent potentiellement accomplir beaucoup de choses, mais comme le prédit Félix, des conflits commencent bientôt entre les cartels nouvellement formés, inaugurant une ère de violence et d’effusion de sang sans précédent. La troisième et dernière saison de « Narcos : Mexico » dépeint les premiers jours de la guerre contre la drogue au Mexique.

Qu’arrive-t-il au cartel de Juárez à la fin de la saison 3 de Narcos : Mexico ?

Après la mort de Pablo Acosta, Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik) et Rafael Aguilar Guajardo (Noé Hernández) héritent de la place, qu’ils transforment plus tard en un cartel indépendant. Au début de la saison 3, Amado est arrêté et passe quelques mois en prison. A son retour, il constate que l’organisation stagnait en son absence. Amado et Aguilar rencontrent plus tard Carlos Hank Gonzalez ou El Professor, sans doute l’homme le plus puissant et le plus influent du Mexique.

Amado et Aguilar apprennent que Hank veut un terrain qui leur appartient. En raison de l’ALENA, il prévoit de s’étendre à Juárez pour une main-d’œuvre bon marché et un accès facile aux États-Unis. Amado tue ensuite Aguilar et donne à Hank le terrain qu’il veut gratuitement. Amado convainc alors Hank de conclure un partenariat commercial avec lui.

Au cours des prochaines années, Amado devient l’un des trafiquants les plus puissants au monde. Il construit un système élaboré qui garantit que même si ses transporteurs sont arrêtés, les autorités ne pourront pas les retracer jusqu’à Juárez. Amado convainc également le cartel de Cali de le payer en cocaïne, ce qui fait de son organisation un distributeur.

En fin de compte, la relation entre Hank et Amado se détériore, et ce dernier décide que c’est maintenant le meilleur moment pour partir. Il donne Juárez à son frère, Vicente Carrillo Fuentes, qui n’est peut-être pas aussi ingénieux et brillant qu’Amado, mais qui a un penchant pour la violence tout simplement sans précédent. Amado prévient son frère, avec lui parti, ce sera un combat pour garder Juárez. Vincente répond en disant que c’est la vie et qu’il n’a jamais voulu autre chose.

Qu’advient-il du cartel du Golfe à la fin de la saison 3 de Narcos: Mexico ?

Dans la saison 2, le Cartel du Golfe est dirigé par Juan Nepomuceno Guerra (Jesus Ochoa) et son neveu Juan García Abrego (Flavio Medina). Dans la saison 3, il est révélé que Don Juan a subi un accident vasculaire cérébral, et Abrego a ensuite pris le contrôle de l’opération. Don Juan et Abrego font tous deux des apparitions dans l’épisode 2 de la troisième saison en tant qu’invités au mariage d’Enedina. Benjamín Arellano Félix vient les saluer, et lors de sa conversation avec Abrego, mentionne Brownsville. Il fait très probablement référence à la reddition du cousin d’Abrego, Francisco Pérez, qui a eu lieu en août 1993 à Brownsville, au Texas.

En échange de sa protection, Pérez a fourni aux autorités américaines un récit détaillé de son cousin. Bien que le Cartel du Golfe et ses membres n’apparaissent plus dans la série après cela, nous savons ce qui leur est arrivé historiquement. Abrego a été arrêté en janvier 1996. Après cela, Osiel Cárdenas Guillén, un associé d’Abrego, est devenu le chef du Cartel du Golfe.