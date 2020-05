Nancy Pappas transforme son patrimoine en illustrations culinaires succulentes

Nancy Pappas est directrice de la conception chez Cherry Bombe – un magazine bisannuel célébrant les femmes dans l’industrie alimentaire – mais la nuit, l’artiste d’origine coréenne se retrouve penchée sur son iPad, esquissant des illustrations de tacos al pastor couronnés d’ananas, des potstickers dodus saupoudrés avec des oignons verts et des crullers enrobés de chocolat, peints comme des demi-lunes. Elle publie ses illustrations sur son Instagram, des dessins ancrés dans sa passion pour la nourriture et la gastronomie et fortement influencés par ses voyages et son héritage coréen.

Bien qu’elle ait longtemps été plongée dans l’art, ce n’est que quelques années auparavant que Nancy a vraiment commencé à se concentrer sur la nourriture. Elle avait du mal à faire avancer son compte Instagram et est tombée sur ce qu’elle voulait présenter.

« J’avais un ami qui était comme, vous aimez la nourriture et tout ce que vous faites est de manger, et tout ce qui vous intéresse c’est la nourriture, alors pourquoi ne dessinez-vous pas de nourriture? », Explique-t-elle. Elle a donc archivé tous ses messages et est passée de la publication de tout ce qu’elle créait à la mise en évidence d’une seule niche. « [My Instagram] est vraiment né de mon amour de la nourriture. «

Mais Nancy n’est pas simplement attirée par la nourriture juste parce qu’elle a bon goût (bien que ce soit, certainement, un avantage). Pour elle, la nourriture est tout simplement magnifique. « C’est juste quelque chose qui m’intéresse naturellement – comment [food] évoque des sentiments et apporte de la joie aux gens », dit-elle.

Quelque chose de modeste et de sombre, comme une porchetta brun trouble qu’elle a récemment dessinée, peut être transformé en quelque chose de plus que ses couleurs, grâce à l’ajout de textures et de dimensions – et même de couleurs de fond. Nancy fabrique une humble moitié d’avocat dans quelque chose que vous voudriez accrocher à votre mur: un ovale de vert foncé balayé de jaunes et de sarcelles, une fosse concave émergeant de son ventre comme un bébé de nourriture.

«Ce que j’espère que les gens voient, c’est que la nourriture n’est pas qu’une goutte dans une assiette», dit-elle. « Cela peut être tellement plus. »

Nancy trouve une grande inspiration créative grâce à la nature de son travail, mais son art est également profondément enraciné et influencé par son héritage coréen. Elle est née en Corée mais a grandi dans le Midwest par ses parents adoptifs. Ses parents ont incorporé son identité coréenne dans son éducation – en l’envoyant dans un camp du patrimoine coréen, en l’emmenant manger de la nourriture coréenne – mais ce n’est que lorsqu’elle a été plus âgée et a commencé à voyager qu’elle a découvert l’immense variété de nourriture coréenne, et comment elle n’en savait même pas grand-chose.

«En tant qu’adoptée, j’étais déjà enracinée dans un monde qui était beaucoup plus grand que les États-Unis et le Midwest, et pour combien de temps je voyage, c’était juste une prochaine étape pour réaliser que la cuisine de ma culture est si vaste», dit Nancy, «et cela affecte vraiment ma façon de dessiner. »

Sur Instagram de Nancy, vous pouvez trouver des images colorées de pots de kimchi tachés de pourpre; enchevêtrements de classique banchan (petits accompagnements coréens), comme des gâteaux de riz épicés et des racines de lotus braisées; et pajeon, une crêpe savoureuse formée de farine coréenne, d’oignons verts, de piment et d’huile de sésame – et l’un de ses plats coréens préférés de tous les temps.

Pendant si longtemps, Nancy n’a eu aucune idée que bon nombre de ces aliments coréens existaient même. Elle compare son ouverture avec la nourriture et sa passion pour les voyages à l’état d’esprit d’Anthony Bourdain, qu’elle se sent souvent très humble de savoir qu’elle ne peut rien savoir du monde jusqu’à ce qu’elle arrive à un endroit. C’est son œuvre qu’elle trouve non seulement qui l’apprend sur le monde, mais qui aide aussi à expliquer aux autres à quel point la planète est grande et diversifiée.

«Je suis ravi de reprendre le voyage quand il est sûr pour pouvoir commencer à éduquer les gens par inadvertance [through my illustrations] de la nourriture qui existe », explique-t-elle.

En attendant, vous pouvez soutenir les œuvres d’art de Nancy et de nombreux restaurants locaux en achetant l’un des tirages de Nancy. Rendez-vous simplement sur son compte Instagram (@nkpcreate) pour demander une commission, qui commence à 150 $. Ou vous pouvez acheter ses impressions COVID-19, au prix de 30 $, avec tous les bénéfices reversés dans les fonds de secours COVID du restaurant. Les impressions sont des plats de certains des restaurants préférés de Nancy, comme les œufs confiturés de Hunky Dory, les biscuits tahini de Seed & Mill et les bonbons au chocolat de Stick with Me Sweets. Tout ce que vous avez à faire est de lui envoyer un DM et vous serez récompensé par une impression si réaliste que vous voudrez la retirer de la page et la mettre dans votre bouche.

Image d’en-tête gracieuseté de Nancy Pappas.