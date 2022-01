Nancy Drew : Y aura-t-il une saison 4 de la série sur Salto ?

La chaîne CW propose tout un catalogue de séries un peu sombres mettant en scène des jeunes gens sexy de 20 ou 30 ans qui paradent comme des lycéens. Dans Nancy Drew, disponible en France sur Salto, ce sont des lycéens récemment diplômés. Créée par Noga Landau, Stephanie Savage et Josh Schwartz, l’adaptation de la série télévisée Nancy Drew, basée sur la célèbre série de livres écrits par des auteurs sous le nom de plume Carolyn Keene, suit le personnage éponyme pendant une période difficile de sa vie.

Pendant la dernière année de lycée de Nancy (Kennedy McMann), sa mère décède tragiquement d’un cancer. Le deuil et la dévastation ont empêché l’adolescente détective d’aller à l’université, la laissant servir des tables dans sa petite ville natale de Horseshoe Bay, dans le Maine, jusqu’à ce qu’elle puisse enfin se réinscrire.

Bien que la mort de sa mère ait mis fin à sa passion pour les enquêtes criminelles, Nancy est choquée lorsqu’elle devient le principal suspect du meurtre d’une mondaine. La rousse résolveuse de mystères est pratiquement obligée de mettre son chapeau de chasseur et de sortir sa loupe, car ce meurtre ne va pas se résoudre tout seul.

Lancée en 2019, la série a accumulé trois saisons, mais un score médiocre de 53 % sur Rotten Tomatoes – ce qui nous amène à nous demander si Nancy Drew reviendra pour une quatrième saison.

Nancy Drew a-t-elle été renouvelée pour une saison 4 ?

Amis détectives amateurs, nous sommes désolés de vous annoncer que la série Nancy Drew n’a pas encore été renouvelée mais n’a pas non plus été annulée. En ce qui concerne les audiences, elles auraient pu être un peu meilleures pour la saison 3.

Bien que les chiffres d’audience ne soient pas tout, ils constituent un bon indicateur pour prédire le sort d’une série. Et si l’on considère que la CW a commandé Tom Swift, et la future série dérivée de Nancy Drew, les choses se présentent plutôt bien concernant une potentielle saison 4.

La co-créatrice Noga Landau a commenté le soutien continu des fans de Nancy Drew dans une interview récente.

Interrogée sur ses espoirs de voir la série renouvelée pour une saison 4, ainsi que sur la façon dont les fans peuvent contribuer à ce que cela se produise, Noga a chaleureusement mentionné le buzz constant des fans sur les médias sociaux.

“Les fans ont été tellement géniaux en retweetant le hashtag #RenewNancyDrew et ils se sont vraiment mobilisés autour de la série en la regardant en direct”, a-t-elle déclaré. “Nous adorons que les gens regardent en direct ! Nous aimons aussi beaucoup qu’ils regardent sur HBO Max et CWTV.com. Toutes les formes de soutien sont accueillies avec gratitude.”

Sa réponse n’a pas été super directe en ce qui concerne l’espoir qu’elle a que Nancy Drew vive pour voir une autre saison, mais il est clair que les éloges via les réseaux sociaux et le streaming sous toutes ses formes la maintiendront en vie. En ce qui concerne le final à venir, la productrice exécutive Melinda Hsu Taylor suggère aux fans de “s’assurer qu’ils ont suffisamment d’en-cas et d’hydratation dans leur système sanguin pour les soutenir dans ce qui va suivre”.

Le final de la saison 3 de Nancy Drew sera diffusé le vendredi 28 janvier 2022 à 21 heures sur la chaîne CW.