Nadeshot et CouRage discutent des retraits Twitch DMCA avec le populaire YouTuber sur le podcast 100 Thieves

Les récentes suppressions de DMCA par Twitch sont devenues le plus grand sujet de discussion dans la communauté des joueurs. Le fait que la lecture de quelques minutes de musique sur leur stream puisse désormais mettre en péril le gagne-pain d’un streamer est choquant.

Le problème a également trouvé son chemin sur The Courage and Nadeshot Show. Le PDG de 100 Thieves Nadeshot et le créateur de contenu Courage enregistrent régulièrement ce podcast et discutent des événements récents dans la communauté des joueurs, aux côtés d’un invité spécial sur chaque épisode.

Dans un épisode récent, Courage et Nadeshot ont invité le vétéran YouTuber NoahJ456 à parler du mode Call of Duty Zombies dans Warzone et Cold War.

Considérant que la série avait à la fois des streamers YouTuber et Twitch, Nadeshot a soulevé la question des suppressions DMCA de Twitch. Il voulait présenter aux téléspectateurs un avis sur un streamer Twitch qui a vécu la même chose. De plus, il souhaitait également l’avis d’un YouTuber habitué à une plateforme qui est depuis longtemps stricte avec la réglementation DMCA.

Twitch doit mettre en œuvre des mécanismes appropriés pour gérer les réglementations DMCA

Courage a lancé la conversation en expliquant comment YouTube a abandonné la lutte contre le DMCA il y a longtemps. Par conséquent, les YouTubers devaient toujours être sûrs à 100% de ne pas inclure de contenu protégé par des droits d’auteur dans leurs vidéos. Cependant, les streamers Twitch n’ont jamais eu à subir quelque chose comme ça.

Courage a expliqué à quel point les actions de Twitch étaient bien pires que ce que YouTube fait depuis des années. Il a estimé que Twitch choisirait toujours sa sécurité plutôt qu’un créateur de contenu sur la plate-forme. Ils n’hésiteront pas une seconde, même s’ils doivent bannir leur principal créateur de contenu pour éviter les poursuites judiciaires des labels de musique.

C’est là que Noah a comparé à YouTube. Au départ, lorsque le retrait a commencé, il a vu l’humour dans la situation. Il a dit que les streamers Twitch jouaient de la musique sur les streams depuis un certain temps, et que ça les rattrape maintenant.

Noah a également mentionné comment divers jeux auxquels les streamers jouent pourraient avoir une licence pour la musique. Cependant, lorsqu’un streamer joue à ce jeu et n’est pas au courant d’un tel contenu, il court le risque d’être banni.

Le trio a donc conclu que les jeux et Twitch devraient trouver un moyen d’éviter de telles situations. Les jeux devraient avoir des modes conviviaux pour les streamers dans lesquels ils désactivent tout le contenu protégé par des droits d’auteur. De plus, Twitch devrait également mettre en œuvre un mécanisme comme YouTube où le streamer pourrait perdre des revenus mais ne risquerait pas d’être banni.

Les créateurs de contenu sont importants pour les jeux ainsi que pour les plateformes de streaming. Ils pourraient donner le coup de pouce nécessaire pour que les jeux évoluent. De plus, ils attirent également un large public vers les plateformes de streaming. Par conséquent, il est juste que ces industries commencent à chercher leurs ambassadeurs.

Partager : Tweet