Nadeshot appelle Treyarch à « [dial] retour « Matchmaking basé sur les compétences dans Call of Duty: Black Ops Cold War

Photo via Riot Games

Le PDG de 100 Thieves Nadeshot a appelé Treyarch hier à réduire le jumelage basé sur les compétences Call of Duty: Guerre froide Black Ops pour éviter de repousser les joueurs et les créateurs de contenu.

«Je sais que tu en as probablement assez d’entendre parler [skill-based matchmaking], mais je crois vraiment qu’il est impératif que Treyarch atténue la difficulté des lobbies », a déclaré Nadeshot. «Nous allons chasser tant de grands créateurs, ces jeux ne sont pas une blague.»

Nadeshot a également déclaré que cela ne le dérangeait pas de jouer contre des joueurs ayant un niveau de compétence similaire, mais préfère un système de classement qui lui indique où il se situe dans le monde.

Le matchmaking basé sur les compétences est un sujet controversé Appel du devoir communauté. Certains pensent que cela donne aux joueurs novices ou inexpérimentés une chance de profiter du jeu en les jumelant à des joueurs aux compétences similaires. D’autres pensent que c’est injuste pour les joueurs hautement qualifiés car cela garantit que chaque jeu sera intense, ce qui peut ruiner l’expérience de jeu occasionnel.

Nadeshot a utilisé son expérience dans Guerre froide pour illustrer comment le matchmaking basé sur les compétences peut rendre difficile de jouer au jeu pendant de longues périodes, car chaque jeu est stressant et intense à des niveaux élevés. Cela enlève l’expérience de jeu occasionnel et oblige les joueurs à se concentrer et à faire de gros efforts à chaque match.

Le PDG de 100 Thieves a également suggéré d’avoir un système de classement disponible qui montre où se trouvent les joueurs au lieu de cacher ces informations. Cela donnerait aux joueurs un rang dont ils seraient fiers au lieu de simplement les placer contre des ennemis au talent similaire.

Certains fans préféreraient que le système de matchmaking basé sur les compétences soit entièrement supprimé des matchs publics pour éviter que chaque match ne soit intense. Cela permettrait aux joueurs d’utiliser des armes et des pièces jointes aléatoires pour s’amuser sans se soucier d’être dominés. Mais cela ferait jouer les nouveaux joueurs contre des adversaires coriaces, ce qui pourrait potentiellement ruiner leur expérience.

On ne sait pas si Treyarch a l’intention d’ajuster le système de matchmaking en Guerre froide, mais il y a une population vocale de la communauté qui appelle au changement.

