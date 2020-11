Nadal s’adapte, le titre de l’ATP Finals reste insaisissable – Tennis

Dans le septième match du set décisif contre Daniil Medvedev, Rafael Nadal a eu recours au service et à la volée trois fois, perdant le point à chaque fois car la volée n’était pas assez courte, donnant à Medvedev la pause à 3-3. Mais pensez-y: à quand remonte la dernière fois qu’on a vu Nadal servir et reprendre trois volées en un seul match, ou même un set?

La première demi-finale de l’Espagnol en cinq ans à la finale de l’ATP s’est soldée par une défaite, n’ayant pas réussi à servir pour le match dans une défaite de 6-3, 6-7 (4), 3-6 contre le russe en chanson à Londres le Samedi soir. Cela signifiait que son vaste cabinet de trophées avait encore un grand vide – le titre de fin de saison sur court dur en salle combattu par les huit meilleurs hommes.

Nadal a 86 titres en simple en carrière, zéro à la finale de l’ATP. Zéro malgré la qualification pour le prestigieux événement pendant 16 saisons; seul Roger Federer (18 ans) a fait la coupe plus de fois, et il a six titres à afficher. Sur les neuf apparitions précédentes (Nadal, sujet aux blessures, s’est retiré de l’événement à six reprises), l’Espagnol a eu quatre sorties de phase de groupes.

C’est un titre dont Nadal a rêvé, même s’il a remporté littéralement partout ailleurs. C’est un titre pour lequel Nadal, même à 34 ans, a montré sa volonté d’apporter des changements tactiques à son jeu éprouvé, testé et efficace qui l’a récompensé par des exploits record sur toutes les surfaces. « Cet événement est un événement important et je vais continuer à me battre pour cela », a-t-il déclaré avant le tournoi.

Cette année, Nadal n’a pas seulement essayé de rester à flot et de se battre, mais a trouvé des moyens de dicter le jeu sur une surface intérieure où il a un grand total d’un titre (2005 Madrid). Au cours de ses quatre matchs, Nadal a dévoilé différentes figures, apportant des changements subtils à son style de jeu rarement vu du maestro de la terre battue.

Lors de son premier match du tournoi à la ronde contre Andrey Rublev en forme, Nadal s’est constamment positionné à l’intérieur de la ligne de fond pour renvoyer le deuxième service du Russe. La vue de Nadal touchant presque les panneaux publicitaires pour recevoir un service sur la terre rouge est courante, mais pas contre Rublev sur le court dur de Londres à faible rebond. Le résultat? Nadal a remporté 13 sur 22 points en retournant le deuxième service, la statistique hors concours dans sa raclée 6-3, 6-4 de Rublev.

Contre Dominic Thiem, l’un des rares joueurs à pouvoir égaler Nadal en termes de qualité et de quantité à partir de la ligne de fond, l’Espagnol s’est chargé de raccourcir les points. Il s’est précipité vers le filet à 20 reprises, réussissant 14 fois. Nadal a récolté deux points de set dans le premier set et a finalement été battu en deux bris d’égalité serrés; mais pas avant de forcer le champion de l’US Open à jouer «à un niveau un peu plus élevé qu’à l’US Open», comme l’a analysé Thiem. « Je pense que mes chances sont plus grandes d’avoir un très bon résultat maintenant », a déclaré Nadal à propos de ses perspectives de tournoi après ce match.

Dans le match à élimination directe avec Stefanos Tsitsipas, Nadal savait quel domaine de son jeu devait être le plus pointu contre un joueur qui ne possède pas les meilleurs retours parmi les meilleurs, le premier service. Le gaucher a organisé une masterclass au service – 65% de premiers services en bonne santé et 80% de points encore plus impressionnants au premier service – pour prendre d’assaut sa première demi-finale à Londres depuis 2015.

Là, il a rencontré un adversaire qui sortait d’un titre en salle à Paris et qui n’avait pas perdu un set en phase de groupes, y compris contre le premier Novak Djokovic. Contre Medvedev, Nadal a souvent déployé le service et la volée, et a fréquemment coupé le ballon de son revers pour ne pas donner au Russe le moindre rythme pour tirer ses munitions. Menant 6-3, 5-4, il semblait travailler avec Nadal sur la bonne voie pour sa première place finale depuis 2013. Mais une baisse de niveau inhabituellement forte alors qu’il servait pour le match l’a vu brisé. Tiré dans le bras reçu, le gros frappeur Medvedev a empoché le bris d’égalité du deuxième set et a dominé l’Espagnol en panne d’essence dans le décideur.

«J’ai joué un mauvais match. C’est ça. Mais j’ai eu une grande opportunité. J’ai perdu une grande opportunité », a déclaré Nadal.

Une opportunité tout en se sentant physiquement frais en raison de la saison pandémique raccourcie; une opportunité tout en jouant hors de sa zone de confort qui a montré qu’il pouvait à nouveau concourir pour cette couronne manquante.

«Je ne veux pas du tout prétendre être arrogant, car je ne le suis pas. Mais je n’ai vraiment pas besoin de montrer à moi-même ou à personne que si je joue mon meilleur tennis, je pense que je peux gagner sur toutes les surfaces et contre n’importe quel joueur », a déclaré Nadal.

