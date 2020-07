N’achetez pas de téléphone bon marché

Cet article peut contenir des vues et opinions personnelles de l’auteur.

Ne fais pas ça.

Vous entendez le cliché de temps en temps: «les téléphones bon marché sont maintenant bons, les bons téléphones sont maintenant bon marché». Mon collègue Rado essaie de vous convaincre que c’est une bonne idée d’en acheter un dès maintenant, et il poursuit même en affirmant que la seule raison pour laquelle les gens achètent des téléphones chers de nos jours est pour se vanter.

Bien qu’il y ait certainement beaucoup de vérité dans l’argument selon lequel les téléphones bon marché s’améliorent, cela ne signifie pas que vous devriez en acheter un. Oui, vous, la personne qui lit ces lignes, pas une personne imaginaire au monde. Si vous prenez le temps de lire sur la technologie et de l’apprécier: vous méritez un excellent téléphone. Ne vous contentez pas de moins.

Mythe n ° 1: les téléphones bon marché vous font économiser de l’argent

Alors permettez-moi de commencer par briser certains mythes, et le premier est que l’achat d’un téléphone pas cher vous fera économiser de l’argent. Ce que vous ferez, c’est que vous paierez moins à l’achat, c’est certainement vrai. Mais votre téléphone Android à budget moyen ne recevra qu’une ou deux mises à jour logicielles majeures, et sa sécurité sera probablement compromise par la suite. Son processeur plus lent commencera à montrer son âge plus rapidement. Son moindre stockage s’enlisera plus rapidement. Son appareil photo manquera des moments importants. Vous voudrez vous en éloigner plus rapidement. Cela ne durera pas aussi longtemps: physiquement et au niveau des performances. Alors oui, vous paierez moins cher pour un téléphone économique, mais il y a de fortes chances que vous deviez le remplacer plus tôt.

Mythe n ° 2: les caméras de téléphone bon marché sont «assez bonnes»