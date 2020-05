Nabilla déçue : La maison de ses rêves lui file entre les mains

Nabilla ne cache pas sa déception après avoir su que la maison de ses rêves à Los Angeles ne sera finalement pas la sienne. Elle ne cache pas sa déception, mais ne baisse pas pour autant les bras en décidant d’en chercher une autre.

Pour rappel, Nabilla et Thomas Vergara ont passé des vacances en famille avec leur fils Milann à Los Angeles au mois de janvier. Le couple a souhaité faire découvrir la ville des stars à leur fils pour la première fois. Séduite par la cité des anges, la star de télé-réalité et Thomas Vergara, son compagnon, ont fait le tour des plus belles villas de la ville dans le but de trouver la maison de leur rêve. D’ailleurs, la star s’était confiée sur snapchat : « On adore Dubaï, c’est chez nous, on s’y sent bien… Mais L.A c’est notre coup de coeur » ! « Nous sommes en chemin pour visiter notre maison à Los Angeles. » a-t-elle également annoncée en anglais. Le couple était principalement à la recherche d’une maison contemporaine en plein cœur de la cité des Anges. Nabilla a d’ailleurs partagé sa première visite avec ses fans en postant dans sa story Instagram une maison noire et grise avec des baies vitrées. Il s’agissait d’une maison à trois étages avec un roof-top, un dressing et un bar dans la chambre parentale. Le couple était apparemment conquis, mais s’agit-il de cette maison ?

La maison vendue à un Américain pour des raisons administratives

Suite à leur voyage en famille à Los Angeles, Nabilla et Thomas Vergara ont enfin trouvé la maison de leur rêve. Toutefois, à leur plus grand désarroi, cette dernière leur a filé sous le nez. Pour des raisons administratives, le couple a dû reporter l’acquisition de la maison, mais entre temps un autre acheteur les a devancés pendant le confinement. La jeune brune n’a pas tardé à faire part de sa déception sur Snapchat mardi dernier : « J’avais trouvé une maison magnifique, j’avais décidé de l’acheter. Entre-temps il fallait faire des papiers, entre-temps il y a eu le coronavirus et entre-temps un Américain a décidé d’acheter ma maison. Comme il était américain, il avait beaucoup moins de papiers à faire. Et moi, comme je n’ai pas pu aller à Los Angeles, je devais y aller le mois dernier, je devais ensuite y aller là et au final je ne sais pas quand je vais pouvoir m’y rendre… Bref, ma maison a été vendue. Je suis grave vénère ». Malgré leur déception, le couple ne s’est pas laissé abattre et a décidé de cherche une autre maison « On en a parlé toute la nuit avec mon mari, franchement je n’ai pas dormi. (…) Mais c’est un mal pour un bien, on va acheter à un autre endroit. On va acheter là où nous nous sommes rencontrés. » a-t-elle annoncé. C’est à Miami que leur romance a commencé en 2013 lors de la saison 5 des Anges. La maman de Milan a conclu par une note positive en disant : « C’est le destin, ce n’est pas bien grave. Aux Etats-Unis il n’y a que ça, des maisons à vendre ! Et là j’ai tous mes papiers je n’ai donc plus qu’à y aller, acheter et prendre mes clés ! ».

Rénovation de leur maison à Dubaï

Outre son projet d’achat d’une maison à Miami, Nabilla et Thomas Vergara prévoient également de rénover leur belle villa à Dubaï. Depuis le 11 octobre 2019, le couple a décidé d’y acheter une villa et de s’y installer. Immense dressing, cuisine américaine, décoration, ils ont prévu de tout refaire pour avoir une maison à leur image. Mais comme de gros travaux sont à prévoir, le couple devra déménager le temps des rénovations, de quoi faire réfléchir le couple. « Ils m’ont donné une estimation pour les travaux, ce sera entre 3 et 6 mois. Du coup, la maison ne sera pas habitable, surtout avec un petit bébé. Il faudra qu’on habite ailleurs. On va s’organiser, peut-être retourner en Europe, peut-être rester à Dubaï… En tout cas, c’est le projet. »a-t-elle confié.