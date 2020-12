Nabil Bentaleb « très surpris et déçu » du débarquement de Schalke

Après son nouveau débarquement de Schalke 04, Nabil Bentaleb a frappé la contre-attaque.

L’Algérien a écrit sur Instagram qu’il était « très surpris et déçu » d’avoir été éliminé du bas du tableau de Bundesliga « sans explication crédible ». En outre, le jeune homme de 26 ans s’est plaint de la manière dont il a été traité, dans certains cas, il a été exposé à des critiques qui frôlaient le racisme.

« Je voudrais rappeler à tout le monde que je suis resté professionnel à tout moment », a déclaré Bentaleb, qui avait été éliminé de Schalke la semaine dernière pour la cinquième fois en trois ans et demi sous la direction du quatrième entraîneur. Cette fois, cependant, la décision devrait être définitive, au plus tard à la fin de la saison, ils voulaient se séparer du milieu de terrain, a annoncé l’équipe Schalke.

Bentaleb a clôturé son poste en remerciant l’Association algérienne, le sélectionneur national Djamel Belmadi et « quelques fans et joueurs » pour les « paroles chaleureuses et le soutien ».