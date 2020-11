« N’abandonne pas »

Pour LASK, les huitièmes de finale de la Ligue Europa jeudi soir sont loin. Les Haut-Autrichiens ont perdu leur bonne position de départ en raison de la défaite 2-0 à domicile contre le Royal Antwerp et affrontent désormais les deux derniers matchs du Groupe J dos au mur. Ironiquement, contre le meilleur club anglais de Tottenham, quelque chose de dénombrable – peut-être même une victoire – devra être fait dans le stade de Linz jeudi prochain afin de préserver les chances de promotion.

Anvers et Tottenham ont un plus de trois points au LASK après quatre matchs. « Tottenham est leader en Premier League, l’une des meilleures ligues du monde. La situation est très difficile, mais nous n’abandonnons certainement pas », a promis l’entraîneur du LASK, Dominik Thalhammer. Après la victoire 1-0 en Belgique lors du premier duel avec Anvers, la première pierre avait été posée pour prendre une décision préliminaire dans leur propre stade, mais à Linz, tout s’est passé différemment. Le deuxième but à la 83e minute a été particulièrement amer, car s’il y avait égalité avec l’équipe de l’entraîneur Ivan Leko (« Nous ne sommes pas si bons de calculer maintenant si nous sommes finis pour les prochains matchs »), en raison du la comparaison directe perdue est remise.

Pour Thalhammer aussi, le carton rouge du capitaine Gernot Trauner a été « décisif dans le match » en raison d’une faute de braquage de but (50e) dont le malheureux coup franc dévié suivant de Lior Refaelov (53e). Les exclusions deviennent progressivement un point fixe, même les deux derniers duels victorieux avec l’arrière inutile Ludogorez (jaune-rouge Grgic / 72e) et Anvers (jaune-rouge Hollande / 68e) ont dû se terminer en minorité. « Nous avons dû jouer le troisième match consécutif de Ligue Europa avec un homme de moins depuis longtemps, alors c’est difficile contre un adversaire aussi fort », a déclaré l’entraîneur du LASK.

© GEPA

Le carton rouge était techniquement justifiable. Il y avait encore des critiques de l’arbitre Donatas Rumsas. « Je pense que l’arbitre n’a pas mesuré avec la bonne mesure dans l’une ou l’autre situation. Mais on reste avec nous, c’est un phénomène marginal, on ne cherche pas d’excuses », a déclaré le Haut-autrichien par choix. On se préoccupait plutôt de sa propre performance. À 0: 1, le mur s’est ouvert, alors seulement il est devenu possible que la balle soit déviée de cette manière. « Si vous faites de telles erreurs, vous serez puni », a déclaré Thalhammer. Néanmoins, il y en avait encore plus, mais la précision nécessaire manquait au final avant le nul 2-0 de Pieter Gerkens (83e). Reinhold Ranftl, en particulier, a raté certaines occasions.

« Il y avait beaucoup d’opportunités pour nous aussi, que nous devons mieux jouer à ce niveau », a déclaré Thalhammer. Dans l’ensemble, comparé à l’adversaire, l’un n’était « pas assez clair, stable et concret ». L’ancienne responsable de l’équipe féminine de l’ÖFB a également tenté de souligner le positif. « En infériorité numérique, notre équipe s’est battue contre la défaite avec une grande mentalité, mais malheureusement cela n’a pas suffi à la fin de la journée. » Selon le joueur offensif Peter Michorl, à juste titre: « Nous avons très bien fait à Anvers et pas très bien aujourd’hui. La dernière fois que nous avons fait le coup de poing chanceux, ils l’ont fait aujourd’hui. »

Après le nul 1-1 en championnat à Hartberg, après cinq victoires consécutives avant la trêve internationale du deuxième match de compétition, il n’y a pas eu de victoire. Aucune raison pour Thalhammer de se nettoyer. « Tout cela est un développement, mais ce n’est pas toujours linéaire. Je suis d’avis que nous sommes bons dans les choses que nous voulons faire », a déclaré le joueur de 50 ans. Une tâche gigantesque attend son équipe avec l’apparition en tant qu’invité des « Spurs », qu’ils ont clairement vaincus au début avec 0: 3, jeudi à Linz. « Mais je ne veux pas regarder aussi loin. Nous nous rassemblerons de temps en temps et Altach attendra dimanche », a déclaré la priorité de la ligue pour Thalhammer pour le moment. Petar Filipovic, qui a quitté le terrain à la 73e minute, pourrait également être porté disparu au neuvième tour.

Ligue Europa: Le tableau du groupe J