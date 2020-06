L’ancien professionnel de la Bundesliga Stefan Effenberg a attaqué Clemens Tönnies, président du conseil de surveillance du FC Schalke 04, dans le cadre du débat actuel sur la lutte contre le racisme.

« Pendant que nous discutons du racisme, Clemens Tönnies peut continuer à être le patron de Schalke. Une absurdité », écrit Effenberg dans sa chronique pour t-online.de: « Une telle personne n’a rien à faire en Bundesliga. »

Il y a environ un an, Tönnies était intervenu lors de la journée de l’artisanat sur les augmentations d’impôt dans la lutte contre le changement climatique. En conséquence, on devrait plutôt utiliser cet argent pour financer 20 centrales électriques en Afrique. « Ensuite, les Africains cesseraient d’abattre des arbres et ils arrêteraient de produire des enfants quand il faisait noir », avait alors déclaré le patron de Schalke.

Les déclarations de Tönnies avaient provoqué une tempête d’indignation en Allemagne, après quoi certains fans éminents de Schalke avaient renoncé à leur adhésion.

Professionnels de la Bundesliga dans la lutte silencieuse contre le racisme: « Pas noir, pas blanc, pas jaune. Humain. » 1/15 Le football en Allemagne a été dominé par la lutte contre le racisme le 30e jour du match et après la mort de l’Afro-américain George Floyd lors d’une arrestation et des troubles qui ont suivi aux États-Unis. Les images d’une manifestation silencieuse. © Twitter / VfL Wolfsburg 2/15 Les actions de samedi ont également été reprises dimanche. Avant le début du match entre le Werder Brême et le VfL Wolfsburg, les 22 joueurs se sont agenouillés sur le cercle du milieu. 3/15 Les joueurs du Werder Bremen s’étaient préalablement échauffés avec des chemises avec les mots « Clear edge against racism ». 4/15 Tout a commencé samedi dans la 3e ligue: le SV Waldhof et Viktoria Köln se sont rencontrés au stade Carl Benz de Mannheim et avant le début du match, les joueurs des deux équipes se sont agenouillés dans une minute de silence. 5/15 Contexte: Dans la NFL, le quart-arrière Colin Kaepernick avait voulu attirer l’attention sur la brutalité policière et le racisme rampant dans la société en 2016 et s’est agenouillé pendant que l’hymne national américain était joué avant les jeux. 6/15 Un geste similaire a été fait par Frank Ronstadt, Dave Gnaase, Fabio Kaufmann et Dominic Baumann des Würzburg Kickers. Après le but vainqueur 2-1 contre 1860 Munich par Kaufmann, il y a eu une célébration symbolique des buts. 7/15 Auparavant, les deux équipes se sont réunies au centre du stade de Grünwald pour une minute de silence. 8/15 Une image similaire alors en Bundesliga: le client de Mayence Pierre Malong a également applaudi son but à 2-0 dans le derby contre l’Eintracht Frankfurt sur un genou. 15/09 Avant le match de haut niveau entre le FC Bayern Munich, les invités de Munich portaient à nouveau des T-shirts avec les mots « Rouge contre le racisme ». L’entraîneur Flick a confirmé que toutes les équipes du Bayern « se montreraient » avec ces chemises. © twitter.com/SergeGnanbry 10/15 Pendant le jeu, les joueurs du Bayern portaient des brassards avec « Black Lives Matter » écrit dessus. 15/11 De l’autre côté, les Leverkusen portaient également un ruban noir. 15/12 À Düsseldorf, lors du match à domicile de Fortuna contre Hoffenheim en 1899, Alfredo Morales s’est agenouillé à la 66e minute quand il est arrivé. 13/15 Un peu plus tard, les joueurs de Dortmund autour d’Achraf Hakimi et de Jadon Sancho, qui avaient déjà célébré le défunt Floyd avec leurs célébrations de buts le jour du match précédent, ont emboîté le pas. Lors de l’échauffement, des T-shirts avec différents slogans ornaient la poitrine. 14/15 Le message clair des étoiles BVB: « Pas noir. Pas blanc. Pas jaune. Pas rouge. Humain! » 15/15 Avant le début du match, il y avait aussi une minute de silence dans le Westfalenstadion de Dortmund, où les équipes et même les entraîneurs et les superviseurs se sont agenouillés sur la touche.

Effenberg sur les allées et venues de Tönnies: « Je ne comprends rien à cela »

En conséquence, l’homme de 64 ans a quitté son bureau pendant trois mois et a prétendu avoir été mal compris. Les discussions à son sujet « l’ont incroyablement affecté », a-t-il ajouté par la suite Ciel clair: « Pas parce que j’ai dit quelque chose de mal, mais parce que c’était mal compris. » Les déclarations étaient « une erreur ».

La DFB a par la suite renoncé à enquêter sur Tönnies. « En Bundesliga, les joueurs sont expulsés ou suspendus pour beaucoup moins », a déclaré Effenberg, qui a récemment été directeur sportif du KFC Uerdingen, et a ajouté: « Clemens Tönnies peut toujours diriger le club à ce jour. Je ne comprends pas cela. , n’a aucune activité dans aucune fonction de club.