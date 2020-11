«  N’a pas déplacé un seul vote  » de Trump (vidéo)

Le projet Lincoln n’est pas le groupe de personnes le plus populaire pour le moment, étant un groupe de conservateurs qui n’ont trouvé aucune place dans le Parti démocrate du Parti républicain de Trump. Et Laura Ingraham voulait marteler la dernière partie de cette déclaration lors de son émission de mercredi soir.

Ingraham a lancé sa première émission après le jour du scrutin en déchirant les sondeurs qui prédisaient que Biden gagnerait le populaire avec une plus grande marge qu’il ne le finirait probablement. Bien qu’il soit intéressant de noter que Biden domine le vote populaire et est très proche de gagner les 270 voix électorales dont il a besoin pour tout remporter.

Laura, cependant, était plus intéressée par les sondeurs lors des scrutins, comme la bataille de Lindsey Graham contre Jaime Harrison pour l’un des sièges du Sénat de Caroline du Sud, ce qui ne s’est pas avéré être un combat après tout.

Lisez aussi: Tucker Carlson affirme à tort que « l’élection a été saisie des mains des électeurs » (vidéo)

«Ils ne connaissent pas le pays en dehors de leur propre région métropolitaine libérale, ils ne le savent pas du tout. Les républicains ont fait beaucoup mieux que presque tous les experts ne l’avaient prédit, mais aucun groupe, je pense, n’a échoué aussi spectaculairement que les escrocs du projet Lincoln », a déclaré Ingraham.

«Ce sont tous supposément d’anciens républicains, tous des hacks financés par de riches libéraux. Ils n’ont pas éloigné un seul vote de Donald Trump. Trump a gardé 63 millions de votes en 2016, et déjà près de 68 millions malgré des années d’attaque persistantes – soit 68 millions de votes en 2020. Pourtant, les médias ont érigé servilement ces personnes haineuses du projet Lincoln.

Ingraham trouvera des alliés improbables sur le sujet du projet Lincoln, contre lesquels beaucoup de gauche ont dirigé leur colère mercredi. Alors que les gens de gauche ont apprécié le marketing anti-Trump du projet Lincoln avant les élections, les sondages à la sortie indiquant que Trump a en fait augmenté le soutien républicain par rapport à 2016 – 93% cette fois contre 88% en 2016 – il ne semble pas qu’ils en aient eu beaucoup impact tangible.

Lisez aussi: Tucker Carlson dit que Donald Trump devrait se blâmer s’il perd (vidéo)

Voici un petit échantillon de personnes qui ne sont pas alignées sur les intérêts conservateurs et qui ressentaient la même chose qu’Ingraham à propos du projet Lincoln mercredi:

Le projet Lincoln a complètement échoué – un pourcentage plus élevé de républicains a voté Trump en 2020 qu’en 2016. Pendant ce temps, le DSA @DemSocialistes a remporté 26 courses sur 30 cette année. Qui sont les pragmatiques qui savent gagner, encore une fois? – Katie Halper (@kthalps) 4 novembre 2020

Soyons clairs: Le taux de participation du GOP était en hausse. Lorsque Biden remportera la victoire, la marge de victoire n’aura pas été les projets Kasichs & Lincoln du monde – cela aura été les démocrates de l’AOC et de la justice: des jeunes, des gens de couleur et des progressistes sortant pour vider Trump et préserver la démocratie. – Abdul El-Sayed, MD, DPhil (@AbdulElSayed) 4 novembre 2020

Au moins maintenant, nous avons la confirmation que le projet Lincoln était probablement la plus grande plainte de la politique américaine moderne – Shadi Hamid (@shadihamid) 4 novembre 2020

Ingraham a continué avec quelques plaintes plus standard concernant les médias.

«Il se peut que Donald Trump finisse par perdre. Ça pourrait être. Mais les conservateurs étaient à juste titre irrités hier soir de la lenteur avec laquelle les victoires de Trump ont été déclarées dans des États comme la Floride et le Texas par les médias. Je partage cette frustration. Et je suis convaincu que la campagne Trump et ses avocats feront ce qu’il faut dans tous ces défis », a déclaré Ingraham, bien que sa plainte ne soit pas claire.

Lisez aussi: Regardez les partisans de Trump en Arizona chanter ‘Fox News Sucks

Vous pouvez regarder la partie pertinente de l’épisode de mercredi de «The Ingraham Angle» dans le clip intégré en haut de cet article.