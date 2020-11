NA Mini-Major se tiendra hors ligne à Esports Arena

in

Image via Ubisoft

Nord Américain Rainbow Six Siege sera de retour à la compétition LAN lors de la Mini-Major de novembre, selon Ubisoft.

Les quatre équipes qualifiées – TSM, Spacestation Gaming, DarkZero Esports et Oxygen Esports – devront toutefois se soumettre à des réglementations strictes pour concourir.

Les équipes seront mises en quarantaine pendant deux semaines avant la compétition et seront soumises à des contrôles de température quotidiens et à des projections de COVID-19. Des masques seront nécessaires et la distanciation sociale sera appliquée. Il y aura également un test COVID-19 administré avant le départ des équipes du site.

Le Mini-Major aura lieu à l’Esports Arena de Las Vegas. Il n’y aura pas de public pour l’événement.

Ce sera la première fois qu’un nord-américain arc-en-ciel six L’équipe joue sur LAN depuis que Spacestation Gaming a remporté le Six Invitational en février. Le retour sur LAN ne manquera pas de susciter l’enthousiasme des fans de arc-en-ciel six des sports.

Bien que peu de gens soient enthousiasmés par une concurrence plus restreinte à la région, le passage au LAN est un progrès pour une scène de sport électronique qui a sévèrement stagné pendant la pandémie.

Partager : Tweet