My name : la série coréenne à voir absolument sur Netflix

Des milliers d’abonnés regardent My Name, la nouvelle série coréenne originale de Netflix qui nous emmène dans un voyage passionnant avec ses nombreuses scènes pleines d’action.

Netflix a entrepris de remplir son catalogue de nouveaux contenus coréens sur sa plateforme de streaming et les abonnés apprécient tout ce qui a été publié. Avec My Name, l’adrénaline débordante est garantie pour les amateurs.

My Name est une série d’action-thriller sud-coréenne qui raconte l’histoire d’une femme qui fait équipe avec un puissant chef du crime pour venger la mort de son père. Aujourd’hui, la série coréenne est cinquième parmi les séries les plus vues de Netflix en France et tout indique qu’il pourrait y avoir une deuxième saison.

Une saison 2 de My name possible ?

Il n’y a toujours pas de confirmation qu’une deuxième saison de cette série sud-coréenne sera faite, mais avec les chiffres qu’elle a, elle mérite d’exister. De nombreuses séries avec des chiffres plus mauvais ont réussi, donc My Name a de bonnes chances.

Malgré cela, la saison que nous venons de voir sur Netflix se termine très bien résolue, donc une deuxième partie serait un peu tirée par les cheveux ou devrait explorer d’autres thèmes et de nouveaux conflits qui devraient être orientés vers une approche totalement différente de ce que nous avons vu.

Quoi qu’il en soit, si Netflix décidait d’approuver une suite, elle sortirait dans un an, c’est-à-dire à l’automne 2022, la plateforme de streaming ayant tendance à sortir ses séries à presque un an d’intervalle s’il y a de nouvelles saisons.