My Name saison 2 : Y aura-t-il une suite de la série Netflix ?

My Name, la série dramatique coréenne basée sur la vengeance a été l’une des meilleures séries Netflix sorties ces derniers temps. Les drames coréens provoquent ces derniers temps des explosions soutenues sur Netflix, et pour de bonnes raisons. Le réalisateur Jin-min Kim et l’écrivain Ba-da Kim sont apparemment intéressés à former une subjectivité féminine complète dans le thriller de vengeance k-drama My Name. Après la mort de son père gangster, une adolescente s’empêtre dans le monde criminel sous la direction menaçante du copain baron de la drogue de son père. Sur l’insistance du caïd, l’adolescent devient un sale flic pour aider l’organisation mafieuse.

Alors que le feu de la vengeance l’aveugle, la vérité échappe souvent à ses yeux et elle devient un pion dans le jeu d’un cerveau. Après sa sortie, le thriller noir original de Netflix a suscité une réaction écrasante, grâce à sa caractérisation détaillée, ses arcs narratifs complexes et son approche visuelle distincte. En plus de cela, le jeu stellaire de la célèbre star du k-drama So-hee Han fait passer le message à la maison. Ne courez pas après la vengeance, mais vous pouvez tout aussi bien vous renseigner sur la prochaine saison de suivi, surtout après le bain de sang d’une finale de saison. Eh bien, approfondissons la question.

Date de sortie de la saison 2 de My Name

La saison 1 de My Name est sortie le 15 octobre 2021 sur Netflix partout dans le monde. La première saison contient huit épisodes avec des durées allant de 45 minutes à environ une heure chacun. Considérons maintenant les possibilités d’une deuxième saison.

Bien que les producteurs n’aient pas encore mis quoi que ce soit de concret sur papier, les possibilités, semble-t-il, sont infinies. Les drames coréens dépassent chaque jour leur public de niche. Après le succès retentissant de « Squid Game », il y a encore plus d’enthousiasme autour des nouvelles entreprises coréennes sur la populaire plate-forme de streaming. Cependant, être coréen ne garantit pas l’excellence de la production – il doit créer une chimie convaincante pour plonger le public dans le monde de l’imaginaire.

En tant que série, My Name coche toutes les cases pour être un succès. Il a une histoire captivante, un mystère teinté de noir, des personnages complexes et une perspective résolument humaine. Les personnages sont crédibles et le public est ensuite plongé dans la tragédie de la vengeance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 心( ) (@_shin____)

La durée d’un drame caractérisé par la vengeance n’est que jusqu’à ce que le protagoniste se venge. Et dans le final, Yoon Ji-woo choisit de devenir le prédateur plutôt que la proie, réalisant qu’elle est monstrueuse. Sans gâcher grand-chose, il est juste de dire que la première saison se termine sur une note assez tragique, même si l’histoire est plus ou moins concluante. Comme cela arrive souvent dans les contes de vengeance, la finale élimine certains personnages clés.

Cependant, Jiwoo est toujours en vie et elle peut choisir de suivre les traces de son père et de devenir un flic diligent. Cha Giho vit également et il peut trouver Jiwoo utile. Cependant, elle peut également aller en prison après la finale sanglante, et dans ce cas, la saison de suivi peut raconter sa vie d’un gang à l’autre. Par conséquent, peut-être que la deuxième saison est encore une possibilité.

Bien qu’il soit difficile de déterminer la date de sortie sans annonce officielle, Netflix prend généralement quelques mois pour voir la première réaction des fans. Grâce à la réponse favorable, Netflix pourrait renouveler la production pour une deuxième saison d’ici la fin de 2021. Dans ce cas, la saison 2 de “Mon nom” pourrait être diffusée fin 2022 ou début 2023.

Casting de la saison 2 de My Name

En raison de la violence viscérale de la série, les personnages meurent trop souvent. Aucune annonce officielle n’a été faite concernant les changements apportés à la distribution au cours de la prochaine saison, mais So-hee Han reprendra selon toute vraisemblance son rôle central de Yoon Jiwoo. Le personnage de Hee-soon Park, Choi Mujin, meurt probablement dans la finale de la première saison. Pourtant, nous ne pouvons pas totalement écarter la possibilité de son retour pour un deuxième coup. Parmi les autres personnages qui restent en vie, le personnage de Sang-ho Kim, Cha Giho, pourrait avoir un rôle important à jouer dans la saison suivante. En flashback, on peut voir Yoon Kyung-ho dans le rôle de Yoon Donghoon.

Intrigue de la saison 2 de My Name

La première saison se termine sur une note pensive alors que la vision se tourne vers l’intérieur. Après avoir appris la vérité sur l’identité de Jiwoo, Pildo l’emmène à la maison sur la plage. Cependant, sur le chemin du retour, Jeon Pildo est abattu. Jiwoo trouve enfin du courage et va donner une leçon à Choi Mujin. Elle sort enfin de l’influence de Mujin. Choi Mujin l’attend intensément, et quand elle arrive, il sait que l’un d’eux doit mourir. Choi Mujin est vaincu dans un combat loyal et meurt apparemment sur les lieux.

Le créateur risque de prendre pas mal de pistes pour la deuxième saison. Il peut revenir en arrière et revisiter la chronologie de Yoon Donghoon. Cha Giho se souviendra peut-être davantage de Donghoon et nous verrons peut-être plus de nuances de sa vie. D’un autre côté, Jiwoo aura du mal à faire face à la perte de Pildo. Pendant ce temps, un nouvel empire de la drogue pourrait naître des ruines de Dongcheon. Espérons que nous en saurons plus sur les développements suite à une annonce.