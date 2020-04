My Hero Academia Yaoyorozu obtient sa propre statue de Bellfine

My Hero Academia La saison 4 est terminée et maintenant, l’attente commence pour la saison 5. Les fans américains devront attendre que les épisodes doublés se rattrapent avant de pouvoir obtenir cette conclusion tant attendue. En attendant, nous avons de nouveaux objets de collection pour nous enthousiasmer à l’arrivée d’un autre membre de My Hero Academia classe 1A. Momo Yaoyorozu arrive ensuite avec une nouvelle statue magnifiquement conçue de Bellfine. Ils sont très connus pour leur travail avec des personnages et des statues d’anime, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient élargi leur liste de statues My Hero Academia. La statue montre Creati dans son costume de super-héros et utilise sa bizarrerie. Elle a apparemment invoqué des poupées russes de nidification ainsi qu’un bâton d’arc. Yaoyorozu viendra avec un portrait de tête secondaire comme la plupart des autres statues de My Hero Academia Bellfine. Les mots « Créer » sont affichés sur les bases juste pour souligner sa bizarrerie. La statue est joliment sculptée et les couleurs vives éclatent vraiment avec une statue comme celle-ci. La statue devrait sortir entre novembre 2020 et janvier 2021 au prix de 160 $. Les précommandes sont déjà en ligne et vous pouvez la retrouver ici. N’oubliez pas de consulter certaines de leurs autres statues dynamiques My Hero comme Froppy, Ochaco et Himiko Toga.











« Sideshow et Bellfine présentent la figurine Momo Yaoyorozu Hero Suit de l’anime My Hero Academia. Cette figurine à l’échelle 1: 8 de Momo Yaoyorozu mesure environ 9 pouces de hauteur et est montrée avec son Creation Quirk en plein écran. ‘Créer!’ est affiché sur le piédestal et la figure comprend un support. «

