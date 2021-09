My Hero Academia saison 6 : Que sait-on de la suite de l’anime sur ADN ?

Basé sur la série manga écrite et illustrée par Kouhei Horikoshi, My Hero Academia ou Boku no Hero Academia est un anime d’action de super-héros. Il raconte l’histoire d’Izuku Midoriya, un garçon ordinaire né dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs ou des alters. Mais cela n’a pas empêché Midoriya de rêver de devenir un jour un pro-héros comme son idole All-Might. Sa vie change à jamais après une rencontre avec ledit héros. Après avoir constaté que le garçon est incroyablement courageux et altruiste, All Might le choisit comme successeur de One For All Quirk. Midoriya commence par la suite à fréquenter l’UA High School, une prestigieuse école de héros au Japon.

Depuis sa sortie le 3 avril 2016, My Hero Academia est devenu l’un des plus grands anime Shounen de tous les temps avec ses personnages auxquels on peut s’identifier, son approche unique du trope des super-héros et son intrigue captivante. La saison 5 vient de terminer sa diffusion. Si vous vous demandez s’il y aura une saison 6 de “My Hero Academia”, voici ce que vous devez savoir.

Date de sortie de la saison 6 de My Hero Academia

La saison 5 de My Hero Academia a été créée le 27 mars 2021 à la télévision japonaise et a diffusé 25 épisodes avant de se terminer le 25 septembre 2021 sur ADN en France. Les épisodes sont devenus disponibles sur les plateformes OTT comme Netflix et Hulu dans certaines parties du monde. Studio Bones a développé la saison 5, avec Kenji Nagasaki et Masahiro Mukai en tant que réalisateurs et Yousuke Kuroda en tant que scénariste principal. “Boku no Hero Academia the Movie 3: World Heroes’ Mission”, le troisième film d’animation de la franchise My Hero Academia, est sorti au Japon le 6 août 2021. Il devrait sortir en salles le 29 octobre 2021. Quant à la sixième saison, voici ce que l’on sait.

Le développement de la saison 6 de My Hero Academia a été annoncé après la diffusion de la finale de la cinquième saison au Japon. Au cours de la cinquième saison, l’anime a adapté les derniers chapitres de « Pro Hero Arc » avant de passer à « Joint Training Arc », « Meta Liberation Army Arc », « Endeavour Agency Arc » et les premiers chapitres de « Paranormal Liberation ». Arc de guerre.’ Compte tenu de l’ampleur de l'”Arc de la guerre de libération paranormale” (chapitres 253 à 306), les producteurs d’anime pourraient décider de faire deux saisons avec le matériel restant de l’arc. Cela permettra à Horikoshi de reprendre une avance significative sur l’anime. La série de mangas fait actuellement partie de l'”Arc des évasions du Tartare”, qui vient juste après la “guerre de libération paranormale”.

Cependant, même si la saison 6 représente tout le matériel restant de « Paranormal Liberation War Arc », « Tartarus Escapees Arc » sera très probablement terminé au moment de la sortie de la sixième saison, il y aura donc suffisamment de matériel pour la saison 7. Au fil des années, My Hero Academia a maintenu un niveau de cohérence avec la sortie de ses saisons. Si cela continue, attendez-vous à ce que la saison 6 de «My Hero Academia» sorte dans le courant du premier trimestre 2023.

Intrigue de la saison 6 de My Hero Academia

Dans la finale de la saison 5, Hawks montre à Dabi ce qui est censé être le cadavre de Best Jeanist. Le Dr Ujiko accepte de tout cœur Tomura comme successeur de All For One et commence la procédure pour lui donner d’autres alters. À l’UA, Midoriya et d’autres étudiants montrent les compétences qu’ils ont acquises au cours des stages. La corne d’Eri commence à la démanger. All Might dit à Midoriya que le prochain alter supplémentaire qu’il devrait exploiter est Float, qui appartenait à l’origine à son mentor, Nana Shimura. Dans la scène post-générique, qui se déroule vers la fin des vacances de printemps, Midoriya et ses amis se réunissent pour une opération expéditionnaire.

Dans la saison 6, cette opération expéditionnaire pourrait s’avérer être un raid sur l’hôpital de Jaku, qui sera révélé comme la base de recherche du Dr Ujiko. Les étudiants seront invités à évacuer le citoyen de la ville. Il sera révélé que le Dr Ujiko a un Alter et est considérablement plus âgé qu’on ne le croyait initialement. Il pourrait lâcher son Nomus et les pro-héros feront de leur mieux pour les arrêter avant que cela ne devienne une guerre totale. Twice apprendra que Hawks n’a jamais changé de camp. Plus tard dans la série, les successeurs respectifs de All Might et All For One, Midoriya et Tomura, s’affronteront.