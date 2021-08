My Hero Academia saison 5 épisode 19 reporté sur ADN : heure et date de sortie de l’anime en France

La diffusion d’un nouvel épisode de l’animé My Hero Academia saison 5 approche, vous voulez savoir à quelle date et quelle heure précise sortira l’épisode 19 sur ADN en France ?

Basé sur une série de mangas japonais écrite et illustrée par Kouhei Horikoshi, ‘My Hero Academia’ ou ‘Boku no Hero Academia’ est un anime d’action de super-héros. Il tourne autour d’Izuku Midoriya, qui est né sans aucune superpuissance ni “Quirk” dans un monde où 80% de la population en possède. Cependant, son destin change lorsque All Might, le pro-héros préféré de Midoriya, le choisit comme son successeur.

Dans l’épisode précédent, Midoriya et Bakugou apprennent l’histoire compliquée de la famille Todoroki de Fuyumi et Shouto. Après avoir quitté la maison, Natsuo est capturé par Ending, un méchant dérangé qui veut qu’Endeavor le tue. Alors que le héros de la flamme ramène les étudiants dans leur dortoir, Ending fait connaître sa présence. En voyant son fils dans les griffes d’un méchant, Endeavour devient trop en conflit pour le sauver. Mais ses trois étudiants ne le font pas. Ils sauvent Natsuo et tous les autres et capturent Ending, déjouant ses plans de mourir entre les mains d’Endeavor. Dans la scène post-crédits, Endeavor dit à Fuyumi qu’il construira une maison pour elle et Rei. Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend dans le prochain épisode, nous avons ce qu’il vous faut.

My Hero Academia Season 5 Episode 19 Preview English Sub

Heure et date de sortie de l’épisode 19 de la saison 5 de My Hero Academia

L’épisode 19 de My Hero Academia saison 5 devrait être diffusé sur ADN à 11h30 le samedi 7 août en France. Cependant, cette semaine il n’y aura pas de nouvel épisode de l’anime en raison des Jeux Olympiques. Il faudra donc patienter jusqu’au samedi 14 août à 11h30 pour voir My Hero Academia saison 5 épisode 19 sur ADN.

Remarque : l’heure a été officiellement confirmée par ADN, mais est toujours sujette à changement. Les épisodes suivants devraient être également disponibles à la même heure les semaines suivantes.

Où regarder My Hero Academia saison 5 en ligne ?

Les téléspectateurs abonnés peuvent regarder les épisodes de la saison 5 de My Hero Academia sur ADN. C’est le seul streamer à proposer la saison 5 de My Hero Academia. Sinon, vous pouvez également voir les saisons 1 et 2 de My Hero Academia sur Netflix.

My Hero Academia Saison 5 Episode 19 Spoilers

‘Endeavour Agency Arc’ s’est terminé avec la diffusion du dix-huitième épisode. À partir de l’épisode 19, « Arc de la guerre de libération paranormale » de la série de mangas originale sera probablement animé. Le troisième trimestre pourrait commencer pour les étudiants de la classe 1-A. Ils seront probablement désireux de montrer tout ce qu’ils ont appris au cours de leurs études professionnelles. Aizawa et Present Mic pourraient être appelés à la prison du Tartare et découvrir que le méchant Kurogiri a été créé à partir du cadavre de leur ami Oboro Shirakumo.

Une partie de l’épisode pourrait se concentrer sur Aizawa, Present Mic et Oboro et leur séjour à UA. Le public pourrait apprendre ce qui est finalement arrivé à Oboro et comment All For One et la League of Villains ont acquis le cadavre d’Oboro. De nos jours, Aizawa et Present Mic pourraient tenter de ramener les souvenirs d’Oboro au premier plan dans l’esprit de Kurogiri.