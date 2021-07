My Hero Academia saison 5 épisode 18 : Récap et fin expliquée, Scène post-crédits

Parfois, à cause des décors d’action exceptionnels et des manigances de super-héros, il devient facile d’oublier que «My Hero Academia» a un noyau émotionnel fort. Mais ensuite, des épisodes comme ‘The Unforgiven’ sont diffusés et le public s’en souvient. Dans l’épisode 18, Fuyumi remercie Midoriya d’être l’amie de Shouto. Un vieil ennemi d’Endeavour revient et enlève Natsuo.

Alors qu’Endeavour et son chauffeur ramènent les trois garçons dans leur dortoir, le méchant fait connaître sa présence. En voyant son fils entre les mains d’un fou, Endeavour devient trop en conflit sur ce qu’il doit faire. C’est alors que ses trois élèves agissent, lui prouvant qu’ils ont bien été attentifs à ses enseignements. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’épisode 18 de la saison 5 de My Hero Academia.

Récap de l’épisode 18 de la saison 5 de My Hero Academia

L’épisode 18 commence par une scène de flashback de plusieurs années plus tôt. Endeavor avait déjà commencé à se comparer à All Might. Alors qu’il sortait d’un poste de police et que des journalistes l’entouraient pour lui poser des questions, un homme l’observait en secret, espérant la mort entre les mains du Flame Hero. À l’heure actuelle, Natsuo entend Midoriya dire à Shouto que l’autre garçon est prêt à pardonner à son père. Devenant soudain émotif, il s’en va. Il ne sait pas qu’un vieil ennemi de son père le traque. Quand il le découvre, il est trop tard et il est capturé.

De retour chez les Todoroki, Fuyumi et Shouto parlent à Midoriya et Bakugou de l’histoire compliquée de leur famille. Endeavor informe ses élèves qu’il les ramènera à l’école. Le chauffeur d’Endeavour, Untenmaru Kurumada, fait ensuite ses débuts dans l’anime. Aussi bruyant et mesquin que Bakugou, il demande à Endeavour pourquoi il a emmené les gamins avec lui pour la balade. Soudain, les lignes dans la rue commencent à bouger et les héros voient qu’un méchant a capturé Natsuo. Endeavour saute de la voiture pour sauver son fils, mais le méchant, qui se fait appeler Ending, met Natsuo entre lui et le Flame Hero. Il demande alors à Endeavour de le tuer.

Ending a pensé que menacer son fils enragerait tellement Endeavour qu’il oublierait qu’il est un héros et le tuerait, mais cela a l’effet inverse. Endeavour se fige, incertain de ce qu’il doit faire. Ses trois étudiants passent alors à côté de lui, sauvent Natsuo et les passants et capturent Ending.

My Hero Academia Saison 5 Episode 18 explication de la fin

Ending est un méchant dont l’alter est Whiteline, avec lequel il peut contrôler les lignes de rue et les utiliser comme Aizawa utilise son arme de capture. C’est un criminel dérangé et suicidaire. Depuis la première fois qu’il a vu Endeavor, Ending a adhéré à la personnalité publique d’Endeavor d’impitoyable et d’arrogance et a cru que le Flame Hero est la seule personne qui peut lui accorder ce qu’il désire le plus, la mort. La dernière fois qu’ils se sont battus, c’était il y a sept ans, et Endeavour l’a vaincu avec succès sans le tuer. La fin est revenue après toutes ces années pour corriger ce tort.

Cependant, ce à quoi il ne s’attendait pas, c’était l’adoucissement du Flame Hero. Depuis qu’Endeavour est devenu le héros n°1 et son combat avec Hood ou High-End, il est devenu une version plus calme et plus réfléchie de lui-même. Il demande également pardon à sa famille pour ses actions passées. Ainsi, alors que Ending espérait une explosion de rage et de pouvoir, il obtient un père inquiet trop abasourdi pour sauver son fils. Heureusement, ses élèves sont là.

Malgré le temps froid de l’hiver, Bakugou condense son Alter comme on lui a appris et le laisse partir. L’explosion qui s’ensuit le propulse avec suffisamment de puissance pour sauver Natsuo juste avant que ce dernier ne soit renversé par un train. Midoriya s’élève dans les airs avec Delaware Smash Air Force et active consciemment le Blackwhip, sauvant plusieurs personnes.

Quant à Shouto, il condense également son pouvoir, submerge Ending de feu et piège le méchant dans la glace. Les trois réussissent tout cela sans laisser Ending réussir, même dans l’un de ses objectifs, qui inclut sa propre mort. Bakugou essaie de rappeler à Endeavour son défi à trois d’entre eux. Ils ont en effet capturé le méchant et sauvé tout le monde. À la surprise et à la légère irritation de Bakugou, Endeavor accepte volontiers cela et félicite les trois étudiants pour avoir couvert ses erreurs.

Quelle est l’importance de la scène post-crédits ?

Dans la scène post-crédits, l’ancien Midoriya informe le public qu’il a entendu de Shouto ce qui s’est passé par la suite. Fuyumi s’inquiète pour son frère après avoir appris qu’un méchant l’a attaqué. Endeavor lui dit alors que comme Rei sera bientôt libéré, il construira une maison pour elle et Fuyumi, ajoutant qu’il en a déjà parlé à Shouto et Natsuo. Lorsque Fuyumi demande où Endeavor restera, il répond qu’il restera dans leur maison actuelle. Endeavour continue d’avoir ce rêve récurrent de sa famille autour d’une table, mangeant et riant des blagues idiotes des uns et des autres. Mais il ne s’y voit jamais. Il croit qu’il a perdu son privilège d’être là et doit expier ses erreurs pour le récupérer. Il sait que les enfants veulent lui pardonner, et cela suffit pour l’instant.

