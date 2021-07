My Hero Academia saison 5 épisode 16 : Récap et explication de la fin

Dans l’épisode 16 de la saison 5, intitulé Les retrouvailles avec Selkie, My Hero Academia fait une pause dans le scénario principal, déplaçant l’attention de Midoriya, Bakugou et Shouto à l’agence Endeavour sur la façon dont Ochako, Nejire, et Asui se débrouillent à l’agence de Ryuuko Tatsuma, le héros n ° 10. Selkie, le héros du sauvetage en mer, et le reste de l’équipage d’Oki Mariner demandent de l’aide à Ryuuko Tatsuma pour attraper un groupe de passeurs insaisissable. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’épisode 16.

*** Attention spoilers ***

Récap de l’épisode 16 de la saison 5 de My Hero Academia

Grâce à la voix off de Midoriya, nous apprenons que Minoru Mineta, Hanta Sero, Ibara Shiozaki et Denki Kaminari ont rejoint l’équipe pro-héros, les Lurkers, en tant que stagiaires, tandis qu’Eijirou Kirishima, Tetsutetsu Tetsutetsu et Tamaki Amajiki sont allés travailler avec Fatgum. D’autres étudiants ont également commencé à travailler avec différentes agences. Cependant, aucun d’entre eux ne sait exactement pourquoi ils font cela. Alors que les trois garçons luttent pour suivre leur professeur exigeant, Ochako et les deux autres filles passent un moment étonnamment relaxant à l’agence de Ryuuko. Ils célèbrent l’arrivée du nouveau costume d’Ochako avec des desserts et des boissons.

Pendant ce temps, l’équipage d’Oki Mariner suit un navire apatride, lui demandant de s’arrêter car ils sont dans les mers territoriales japonaises. Soudain, un homme vient sur le dessus de la cargaison que l’autre navire tire et s’injecte quelque chose. Il active son Alter et couvre une zone massive avec un écran de fumée. Au moment où Oki Mariner sort, le navire apatride est parti depuis longtemps. Le capitaine Selkie et Sirius, membre d’équipage d’Oki Mariner, ont vu l’homme s’injecter quelque chose et en ont déduit qu’il devait s’agir de Trigger, que l’équipage de l’autre navire a probablement fait sortir clandestinement d’Europe.

Réalisant qu’il a besoin d’un soutien aérien et terrestre pour trouver la cachette des contrebandiers et les appréhender, Selkie contacte Ryuuko, dont l’alter la transforme en un grand dragon. Ryuuko est également conscient de la menace que représente Trigger et accepte d’aider. Elle emmène Ochako, Nejire et Asui avec elle dans cette mission.

Peu de temps après leur arrivée, Selkie laisse les trois filles de UA et Sirius profiter d’un peu de temps libre à la plage, sachant que les passeurs se présenteront plus tard. Démontrant une fois de plus à quel point il est un professeur exceptionnel, Selkie laisse les filles vivre ce moment de paix, afin qu’elles soient plus tard inspirées pour le protéger.

My Hero Academia Saison 5 Épisode 16 : Qu’est-ce que le déclencheur ? Les contrebandiers sont-ils pris ?

Le déclencheur est un médicament qui améliore considérablement l’alter d’une personne pendant un certain temps. L’un de ses principaux effets secondaires est qu’il diminue les capacités de raisonnement d’un utilisateur. Initialement, le médicament a été développé pour renforcer les bizarreries de ceux qui sont nés avec des bizarreries subnormales. Cependant, les criminels du monde entier ont vite compris son utilité dans leur commerce et ont commencé à l’utiliser pour commettre divers types de crimes. Cela a incité le Japon et d’autres pays à interdire complètement la substance.

Dans l’épisode 16, il est révélé qu’une grande cache de Trigger a été volée dans une usine du pays européen fictif de Kaflin et a été amenée dans les mers japonaises par les contrebandiers. Bien qu’il soit interdit dans le pays, il est encore largement diffusé. La plupart des gens utilisent Trigger en s’injectant. Cependant, certains utilisateurs l’ingèrent.

Ryuuko et Nejire prennent le ciel pour localiser le navire de contrebande tandis qu’Asui et Ochako rejoignent l’équipage d’Oki Mariner. Lorsqu’ils repèrent le navire de contrebande, les passeurs le remarquent également. L’homme de tout à l’heure s’injecte à nouveau Trigger et entoure le navire d’un écran de fumée. Selkie et Asui montent à bord du navire par le dessous. En utilisant sa capacité de sonar, Selkie trouve le pont du navire et assomme l’homme là-bas. Cependant, le chef de bande s’échappe avec la cargaison dans un hydravion, ce qui incite Sirius à tirer sur Ochako au sommet d’un harpon.

Inspirée par l’incident impliquant Midoriya et Blackwhip, Ochako a obtenu des grappins qui sortent de son équipement Uraraka Wrists. Elle attache un de ces crochets à l’une des ailes de l’avion du contrebandier et s’y précipite. Après être entrée dans l’avion, elle sort rapidement le criminel avec Gunhead Martial Arts. Elle se rend compte qu’elle ne peut pas abandonner l’avion car il s’écrasera alors et la drogue s’écoulera dans l’océan, ce qui aura un effet catastrophique sur l’écosystème de l’océan. En fin de compte, Ochako rend l’avion en apesanteur avec son alter et le fait atterrir avec l’aide de Ryuuko et Nejire.

Quelle est l’importance de la scène post-crédits ?

Dans la scène post-générique, un homme mystérieux est informé de la perte du navire de contrebande en raison de l’intervention des héros. Il observe que cela n’a pas d’importance car ils ont déjà la quantité de déclencheur dont ils ont besoin. À la fin de l’épisode, l’homme déclare de façon inquiétante: “Maintenant, commençons… le salut de l’humanité.” Cette personne énigmatique serait Flect Turn, le principal antagoniste du film d’animation “My Hero Academia: World Heroes’ Mission”, qui devrait sortir le 6 août 2021.

Comme l’histoire détourne brièvement de l’intrigue principale de l’épisode 16, certains peuvent la considérer comme un remplissage. Cependant, cela sera inexact car les producteurs utilisent l’épisode pour mettre en place le prochain film.