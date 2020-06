Mustafa Ali parle du mouvement Black Lives Matter, la WWE utilise sa plateforme pour éduquer

Avant Le 100 se termine pour de bon, il y a encore plusieurs questions auxquelles il faut répondre dans sa prochaine saison 7. La production de la saison s’est heureusement terminée avant que Covid-19 n’ait forcé la production sur de nombreux spectacles et sera donc diffusée comme prévu le 20 mai, ce qui signifie que les fans ne seront pas doivent attendre beaucoup plus longtemps pour voir ce qui se passe ensuite pour leurs personnages préférés. La saison 7 est la dernière saison de la série de science-fiction; résoudra-t-il les nombreuses questions sans réponse de l’émission?

La dernière fois que les téléspectateurs ont vu Clarke (Eliza Taylor) et d’autres personnages clés de la finale de la saison 6 «Le sang de Sanctum», Clarke avait fait sauter les Primes du sas d’Eligius IV et dans l’espace, ne laissant que Russell (JR Bourne) et Gabriel (Chuku Modu) vivant. Raven (Lindsey Morgan) a réussi à libérer Madi (Lola Flanery) du contrôle de Sheidheda (Dakota Daulby) en supprimant et en détruisant la flamme, bien qu’il semble que la conscience de Sheidheda n’ait pas été supprimée avec le reste des données de la flamme. Et enfin, dans une scène finale explosive et mystérieuse, la fille adulte de Diyoza (Ivana Miličević) Hope (Shelby Flannery) est sortie de l’anomalie et a tué Octavia (Marie Avgeropoulos), qui a ensuite disparu des bras de Bellamy (Bob Moley) dans une bouffée de fumée verte.

Avec seulement seize épisodes avant la fin de l’émission, la saison 7 de Le 100 a encore de grandes questions à se poser en ce qui concerne l’Anomalie, ce que l’avenir réserve à la planète Alpha et à ses habitants restants, ce qui est arrivé à Sheidheda et ce que deviendront les héros survivants de la série. Cela a été une course fantastique pour ce spectacle de science-fiction dystopique, alors j’espère que les scénaristes du spectacle le ramèneront – pour ainsi dire – et concluront de manière satisfaisante leurs plus grands fils narratifs avant la grande finale.

Qu’est-ce que l’anomalie et qu’est-il arrivé à Octavia?

D’après la configuration de la saison 6 et ce qui peut être recueilli dans la bande-annonce de la saison 7, il semble Les 100 ’La dernière saison de la saison sera principalement consacrée à l’Anomalie. « The Blood of Sanctum » a révélé que le tatouage du dos d’Octavia – qu’elle avait probablement obtenu pendant son séjour dans l’Anomalie, dont elle ne se souvient de rien – détenait le code pour Gabriel de fissurer la pierre d’Anomalie et de provoquer l’éclatement de l’Anomalie. Puis dans les promenades Hope, la fille à naître de Diyoza quelques jours auparavant, maintenant une femme adulte avec des symboles d’anomalies tatoués sur son visage. Octavia la reconnaît et semble accepter son sort alors que Hope la poignarde dans l’estomac. Les deux femmes font référence à un mystérieux «il» qui semble tenir Diyoza et veut la mort d’Octavia. Alors qu’elle tombe dans les bras de Bellamy, Octavia disparaît et l’épisode ne permet pas de savoir si Octavia est morte ou vivante.

La bande-annonce de la saison 7 met en vedette Octavia, bien qu’il ne soit pas clair si les clichés d’elle sont réels, rêvés ou d’une autre dimension. Quant à l’Anomalie, tous les téléspectateurs savent jusqu’à présent que «l’Anomalie est un trou de ver» qui mène apparemment «partout», selon Raven, mais cela ne dit pas grand-chose au public sur la nature de l’Anomalie: où Octavia est allée lorsqu’elle a accompagné Diyoza en elle, ses capacités potentielles de déformation temporelle, et même ce «il» inconnu auquel il faisait référence dans la finale de la saison 6.

C’est une question qui sera définitivement abordée dans la saison 7 et qui sera sans aucun doute la source de nombreux conflits et obstacles pour Les 100 ’s personnages principaux. Grâce aux explications de l’Anomalie, les téléspectateurs peuvent en savoir plus sur les autres colonies qui se sont installées sur les planètes Bêta, Gamma, Delta et Epsilon, dont l’existence a fait allusion à Russell dans «Le sang de Sanctum».

Quelle est la prochaine étape pour Sanctum?

La finale de la saison 6 de Le 100 laissé Sanctum en mauvais état. Les Primes étant maintenant partis, mais la majeure partie de la population de Sanctum croit toujours en leur statut divin, il n’est pas clair s’ils accepteront le leadership de Clarke ou même de Madi. Peut-être Murphy (Richard Harmon) et Emori (Luisa d’Oliveira) peuvent-ils assurer un leadership intérimaire pour les habitants de Sanctum, car tout le monde ne sait pas qu’ils ne sont pas de vrais Primes.

Le plus probable, cependant, est que la guerre civile éclatera entre les premiers colons de Sanctum et les nouveaux venus sur Terre. Avec Russell toujours en vie, cela soulève également des questions quant à savoir si son ancien peuple acceptera que Clarke le prenne comme prisonnier et même l’exécute, comme le suggère la bande-annonce de la saison 7. Une lutte pour le leadership de Sanctum est donc très en vue pour Le 100De la dernière saison, qui pourrait être encore compliquée par les nouveaux arrivants de l’Anomalie s’ils décident d’envahir la planète Alpha. Après tout, c’est un thème récurrent pour la série que les factions se battent pour des terres et des ressources limitées, et rien n’indique que sa dernière saison devrait être différente.

Où est Sheidheda?

L’une des sous-intrigues clés de la saison 6 impliquait Madi (Lola Flanery) aux prises avec l’influence corrompue du sombre commandant Sheidheda après avoir assumé son rôle de nouvelle commandante du clan meurtrier Wonkru. Sheidheda prend finalement le contrôle total de Madi, au moins jusqu’à ce que Clarke menaçant sa propre vie fournisse le choc nécessaire à Madi pour reprendre momentanément le contrôle de son corps; mais Sheidheda est toujours en elle et commence à tuer Madi de l’intérieur de son esprit. Raven doit effacer le code de la flamme afin de sauver la vie de Madi, mais Madi reste inconscient. Ce n’est que lorsqu’ils ont coupé la Flamme de sa tête qu’elle se réveille enfin. La mauvaise nouvelle vient juste après, car ils se rendent compte que Sheidheda les a trompés et a réussi à télécharger sa conscience en dehors de la Flamme et est donc toujours là, probablement au sein du réseau d’Eligius. La saison 7 doit affronter les conséquences à long et à court terme de ces événements.

Le plus immédiatement, où est Sheidheda et que réserve-t-il aux héros de la série? Les téléspectateurs le reverront sans aucun doute dans la saison 7, mais comment se manifestera-t-il maintenant que la Flamme n’existe plus? At-il la capacité de contrôler le réseau sur lequel il s’est téléchargé, et ce réseau pourrait-il être celui d’un vaisseau spatial armé? Étant donné qu’il n’était qu’un antagoniste secondaire dans la saison 6, on peut probablement s’attendre à ce qu’il revienne dans un rôle de premier plan dans Les 100 ’s la saison dernière.

La destruction de la Flamme ouvre également des questions quant à savoir qui dirigera maintenant Wonkru, et comment le système de croyances des Grounders sera-t-il restructuré maintenant que la chose la plus proche qu’ils avaient d’un dieu a disparu? Et Gaia (Tati Gabrielle), en tant que dernière Flamekeeper, pourra-t-elle trouver un but dans ce nouveau monde? La fin de la religion Grounder est également mise en parallèle avec le propre système de croyances de Sanctum qui est brisé, et les implications religieuses et politiques pour les deux sont des territoires mûrs pour l’exploration. Bien que l’Anomalie semble occuper le devant de la scène dans la saison 7, Le 100 nous espérons que cela permettra de conclure sur ce front, avec de nombreuses opportunités pour explorer davantage la façon dont la science et la religion sont mêlées dans ce monde post-apocalyptique.

L’équipe principale réussira-t-elle enfin à faire mieux?

Le thème principal de Le 100 tout au long de sa course a été la survie. L’émission montrait la mission de Clarke et Bellamy de garder leur peuple en vie: d’abord c’était la survie des 100 délinquants, puis de tous les membres de l’Arche, et plus tard des Grounders. Après la saison 5, «leur peuple» s’est étendu pour inclure les prisonniers du vaisseau Eligius, et peut-être même maintenant les survivants de Sanctum.

Tout au long de tout cela, la question de la moralité a toujours pesé lourd sur Clarke et Bellamy, alors qu’ils s’efforçaient de faire la bonne chose et d’être les bons. Bien sûr, le spectacle montre clairement que dans la survie, la vie n’existe pas en noir et blanc mais dans toutes les nuances de gris. Pourtant, le message de Monty à ses amis, qui leur a été transmis quelque 200 ans plus tard, était simple: « Faire mieux. » La saison 7 donnera-t-elle enfin une fin heureuse à ses personnages? Et Clarke et Bellamy pourront-ils enfin se reposer, sachant qu’ils ont réalisé le souhait de leur vieil ami de faire mieux sur une nouvelle planète? Les téléspectateurs devront attendre et voir quelle saison 7 de Le 100 apporte.

