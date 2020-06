Musique et théâtre d’été en ligne – betanewsfr

Les saisons de musique live et de théâtre du printemps et de l’été ont soudainement cessé lorsque la pandémie a soulevé sa tête laide il y a quelques mois.

Mais grâce à Internet et aux médias sociaux, les fans ont pu profiter de nombreuses performances pratiquement chez eux – et beaucoup sont gratuits.

Les Boston Pops ont annulé sa saison de printemps fin avril. Mais peu de temps après, il a lancé Boston Pops at Home, offrant une grande variété de contenus audio et vidéo nouveaux et rétrospectifs.

Gus Sebring, le joueur de cor principal des Boston Pops, est interviewé cette semaine sur le site de Boston Pops at Home, un peu comme la plateforme BSO at Home lancée fin mars après que le Boston Symphony Orchestra a annulé ses concerts restants.

Les deux sites ont été bien accueillis, selon le BSO, qui rapporte que le trafic sur le site Web a augmenté de 122% et plus de 8,5 millions d’interactions sur le site Web et les réseaux sociaux.

Cette semaine, le nouveau contenu de Boston Pops at Home comprend le chef d’orchestre Keith Lockhart, chef de file des acteurs de la pop dans «Pomp and Circumstance» d’Elgar pour les diplômés du secondaire 2020. Lockhart conduit les musiciens de son salon portant une casquette et une robe traditionnelles.

La série Conversations avec Keith se poursuit aujourd’hui, jeudi 11 juin, à 14 heures, avec Lockhart interviewant le principal coriste des Pops, Gus Sebring. Né et élevé à Concord, Sebring a rejoint le BSO en 1981. Il a joué en solo avec le BSO et Pops à Boston, à Tanglewood et en tournée. En tant que magicien de studio, il est régulièrement entendu dans la musique populaire, sur PBS et dans les films. Et ses arrangements de musique de fête et de cérémonie ont été joués par les Pops au Symphony Hall et au Fenway Park.

Le dimanche 14 juin, à 15 h, une vidéo de Lockhart dirigeant «The Dream Lives On: A Portrait of the Kennedy Brothers», enregistrée en 2010, commence à être diffusée pendant 45 jours. L’œuvre commandée par le compositeur Peter Boyer et la parolière Lynn Ahrens célèbre le langage inspirant et le service public de la famille Kennedy. La vidéo comprend un casting de narrateurs parsemé d’étoiles et le Tanglewood Festival Chorus. Il est présenté en l’honneur du personnel de première ligne travaillant pendant la crise COVID-19.

Pour accéder à ces offres et à d’autres offres de Boston Pops at Home, visitez www.bostonpops.org/athome.

De nombreuses options musicales sont disponibles en ligne sur Indian Hill Music à Littleton. Les plans de musique estivale sur Indian Hill Music à Littleton sont également en ligne, avec de nombreuses façons de jouer. Les jeunes débutants, âgés de 5 à 9 ans, apprécieront les expériences musicales quotidiennes et l’enseignement d’instruments dans Summer Music Explorers.

Les jeunes et les adolescents musiciens exploreront et développeront leurs compétences en théâtre musical dans Broadway Spotlight et leur expertise en matière de rock et d’enregistrement dans Summer Jams.

Les défis du répertoire et de l’expansion des compétences attendent les joueurs intermédiaires à avancés du Summer Music Summit et du Saxophone Intensive d’Indian Hill.

Les apprenants adultes se connecteront, créeront et rajeuniront avec d’autres joueurs expérimentés dans le programme Summer Night Music. Et il y a plus de cours en ligne pour tous, des tout-petits aux adultes. Visitez www.indianhillmusic.org/musicschool pour la programmation et les informations d’inscription.

Le théâtre Hanover de Worcester encourage les gens à ajouter de la créativité à leur été avec des cours de théâtre en ligne pour enfants et adultes. Ils incluent le théâtre créatif, l’improvisation et les cours de théâtre. Tous les cours seront dispensés en ligne via Zoom. Ils se réunissent chaque semaine pendant une heure sur une période de 8 semaines commençant la semaine prochaine. Il existe également des cours de danse allant du ballet au claquage en passant par les cours modernes proposés en ligne. Visitez www.thehanovertheatre.org/conservatory/online pour info et inscription.

Le Kong de Neary se rend à Cali

Le Main Street Theatre Works de Jackson, en Californie, présente la pièce de Kong Near Night de Jack Neary, hystériquement drôle, sur sa page Facebook lors d’un événement Facebook Live le vendredi 20 juin à 22 h. Surnommée «Kong’s Night In», il s’agit d’une lecture virtuelle du premier acte de la pièce. Ils ne font que le premier acte, car ils ne veulent pas gâcher la fin de l’année prochaine. La société devait présenter le spectacle dans le cadre de cette saison estivale, mais l’a annulée en raison de la pandémie. « J’ai toujours voulu que le Big Monkey se rende en Californie – où le film » King Kong « a été tourné », a déclaré le Lowell né et élevé-Neary dans un article sur Facebook. Une interview enregistrée avec Neary devrait être diffusée avant l’événement Facebook Live.

Drama Desk Awards à diffuser

Les Tony Awards sont en attente pour le moment. Mais les Drama Desk Awards, célébrant le théâtre de Broadway et Off-Broadway, seront diffusés à 19h30. Samedi sur NY1.com et DramaDeskAwards.com. De nombreuses stars de Broadway et de télévision, de James Corden et Kristin Chenoweth à Patti LuPone et Jesse Tyler Ferguson, devraient apparaître. La cérémonie célébrera également la vie et l’héritage de feu Harold «Hal» Prince.

Nouvelles pièces de théâtre à Newburyport

Vous avez une pièce que vous écrivez ou avez écrite et vous rêvez de la faire produire? Le Firehouse Centre for the Arts de Newburyport vous invite à soumettre votre pièce courte, en un acte ou en long métrage de 10 minutes pour examen en vue de sa 19e édition du New Works Festival en janvier. Toutes les pièces soumises seront lues par un jury indépendant, qui sélectionnera les spectacles du festival dans des lectures anonymes. La date limite pour les soumissions est le dimanche, alors vous feriez mieux de commencer. Voici le lien avec tous les détails: www.firehouse. org / new-works.

