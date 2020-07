Musée d’art de Fitchburg gratuit jusqu’au 6 septembre – betanewsfr

Il y a de bonnes nouvelles cette semaine sur la scène artistique à Fitchburg. Le musée d’art de Fitchburg a rouvert mercredi, accueillant les invités de nouveau dans les galeries, avec une entrée gratuite pour tous jusqu’au 6 septembre. «Les derniers mois ont été exceptionnellement difficiles et stressants», a déclaré le directeur Nick Capasso dans un communiqué de presse annonçant la réouverture. «Ici, à FAM, nous travaillons à créer un lieu propre, sûr et accueillant. Nos galeries sont là pour que vous puissiez en profiter – pour rechercher le confort, le réconfort, la beauté et la transformation personnelle que l’art peut effectuer. «Après le spiritisme: perte et transcendance dans l’art contemporain» est à l’affiche des estivants. L’exposition, réfléchissant sur les pertes personnelles et partagées et les moyens de les dépasser, présente le travail de 15 artistes contemporains. «Le spectacle ne pouvait pas être plus opportun, pertinent et thérapeutique», a déclaré Capasso. On peut également voir «Jo Sandman: The Photographic Work», une exposition de photos qui explore les tensions entre le matériel et le spirituel. Les visiteurs peuvent également parcourir les galeries avec de merveilleuses œuvres d’art américain, égyptien ancien et africain, toutes faisant partie de la collection permanente de FAM. «Scènes en circulation: l’Amérique de Winslow Homer», un favori des visiteurs, présente 46 gravures sur bois récemment acquises de l’âge d’or de l’illustration du milieu du XIXe siècle. Faites une excursion d’une journée de votre visite et apportez un pique-nique à déguster dans la cour extérieure de FAM. Suivez cela avec une visite au centre-ville de Fitchburg pour explorer l’art public de la ville, des monuments d’Hébert Adams aux peintures murales d’artistes locaux exposées à Activate Mill Street, un espace communautaire extérieur. Les objectifs de FAM sont que les visiteurs restent en bonne santé et soient inspirés. Le musée a amélioré le nettoyage et l’assainissement de tous les bâtiments et a réduit sa capacité à 50 visiteurs à la fois. FAM oblige les visiteurs à porter des masques faciaux et à pratiquer la distanciation sociale. Il rouvre conformément aux exigences de la phase 3 de la réouverture des musées. Visitez https://fitchburgartmuseum.org/plan-your-visit/ pour une liste complète des consignes de sécurité. Couverte de courtepointes « Making Her Mark », une courtepointe de Katharine McCormick, est exposée au New England Quilt Museum de Lowell.Le New England Quilt Museum, 18 Shattuck St., Lowell, est maintenant ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 16 h. pm La tête d’affiche de la réouverture est la première nationale de «Deeds Not Words: Celebrating 100 Years of Women’s Suffrage». Jusqu’au 26 septembre, le spectacle sur invitation présente de nouvelles œuvres de 28 artistes primés de tout le pays, créés pour commémorer le 100e anniversaire du 19e amendement à la Constitution américaine, accordant aux femmes le droit de vote. Vues à travers le prisme des événements contemporains, les œuvres rappellent de manière poignante que l’acte de voter est « L’heure du thé à Edo, 2005 », une courtepointe de Cecilia K.Macia, est exposée au New England Quilt Museum de Lowell. la démocratie. Parmi les autres expositions, citons «Les courtepointes de Cecilia K. Macia», une courtepointière d’origine cubaine et basée à Brewster, dont les dessins originaux et la fine courtepointe à la main ont valu de nombreuses distinctions et admirateurs. L’exposition, «Histoires d’Afrique de l’Ouest: Œuvres de Hollis Chatelain», a été prolongée jusqu’au 16 août. Visitez https://www.neqm.org/director-welcoming pour les directives aux visiteurs pendant la pandémie en cours. Les beaux-arts à l’automne Le Musée des beaux-arts de Boston se prépare à la réouverture d’un bâtiment au début de l’automne et a reporté les dates du début de l’automne pour les expositions «Écrire le futur: Basquiat et la génération hip-hop» et «Monet et Boston: une impression durable». MFA annoncera bientôt un certain nombre d’événements en plein air en août et début septembre, notamment des concerts et des films en partenariat avec le Festival international du film de Roxbury. En attendant, les fans de MFA sont invités à participer à des expériences artistiques en ligne. Les familles avec de jeunes enfants peuvent se connecter et profiter de MFA Playdates à la maison, des vidéos de 15 minutes publiées toutes les deux semaines. Les tout-petits et leurs soignants profitent de l’heure du conte, regardent l’art ensemble et participent à une activité de création artistique dirigée étape par étape par un éducateur MFA. Chaque Playdate se concentre sur un thème spécifique et s’adresse aux enfants de 4 ans et moins avec des adultes. Les activités artistiques utilisent des matériaux que l’on trouve couramment à la maison. Visitez https://www.mfa.org/programs/kids-and-family-programs/mfa-playdates/mfa-playdates-at-home pour ces activités amusantes. WAM online Worcester Art Museum propose de nombreuses activités en ligne pour les amateurs d’art qui attendent sa réouverture début octobre.Worcester Art Museum ne rouvrira pas avant octobre, mais vous pouvez toujours explorer ses riches collections en ligne. Pour voir des photos d’événements et d’expositions d’art passés, visitez le site www.flickr.com/photos/worcesterartmuseum/albums. Pour des mises à jour informatives sur toutes sortes de choses artistiques, abonnez-vous aux mises à jour de WAM sur www.wamupdates.worcesterart.org/2020/07. Il existe également des cours en ligne à des prix raisonnables en peinture, dessin, photographie et histoire de l’art. Visitez www.worcesterart.org/classes/adult-classes. L’adresse e-mail de Nancye Tuttle est [email protected]

