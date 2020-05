Mumbai Guy utilise un faux autocollant MLA sur sa Honda Civic en Lockdown

Un adolescent de 20 ans originaire de Mumbai a été arrêté récemment pour avoir parcouru la ville dans sa Honda Civic avec un faux autocollant MLA.

Maintenant que nous sommes coincés chez nous depuis 1 mois et demi, nous avons tous hâte de sortir. Cependant, sortir nous donne une chance d’attraper le virus qui met nos amis et notre famille en danger. Il est conseillé à chaque citoyen indien de rester en sécurité chez lui et de sortir pour les services essentiels uniquement. Pas comme ce gars qui voulait se promener dans la ville.

Un gars de 20 ans d’Andheri, Mumbai a mis un faux autocollant MLA sur sa Honda Civic afin qu’il puisse faire le tour de la ville. À l’aide d’un autocollant MLA, il a passé de nombreux points de contrôle en douceur. La police ne lui a posé aucune question et c’est ce que le gars voulait. Cependant, à un poste de contrôle, les flics sont devenus méfiants et ils ont décidé de l’interroger.

Le gars a été arrêté à un poste de contrôle près d’Azad Nagar, juste sur la route Western Express. Les interrogatoires initiaux ont conduit les policiers à accroître encore leurs soupçons. Le gars a essayé de trouver des excuses pour expliquer pourquoi il était dehors une fois son jeu arrêté. Nous ne savons pas s’il a réussi à parcourir la ville ou s’il a été pris en chemin.

Le gars a d’abord dit qu’il l’avait collé par erreur et n’avait pu trouver aucune aide professionnelle pour le retirer. Enfin, le gars a avoué avoir apposé le faux autocollant MLA sur sa Honda Civic afin de pouvoir échapper aux postes de contrôle. Ce faisant, il a été inculpé en vertu de divers articles du Code pénal indien.

La police a libéré l’adolescent sous caution mais a mis sa voiture en fourrière. Ses parents ont été informés immédiatement que la famille est restée à proximité au MIDC, à Andheri. Le plus grand crime que l’adolescent ait commis était d’usurper l’identité d’un fonctionnaire pour son plaisir personnel. Les équipes de la police d’État surveillent de près ces délinquants.

Après les assouplissements de l’isolement, les véhicules privés sont désormais autorisés à sortir pour des services essentiels et non essentiels. Cependant, il faut éviter de sortir surtout quand vous avez un bébé ou une personne âgée à la maison. Dans les zones verte et orange, même les cabines fonctionnent désormais.