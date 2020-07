« Mumbai Guy » : sa Ford Endeavour contre 250 bouteilles d’oxygène gratuites

Un gars basé à Mumbai a décidé d’aider les pauvres à l’époque des coronavirus et pour cela, il a vendu sa Ford Endeavour et a obtenu des bouteilles gratuites pour eux.

En ces temps de hausse des cas de coronavirus, il devient difficile pour les pauvres et les nécessiteux de se prévenir. S’ils l’obtiennent, ils ne reçoivent parfois pas de soutien en temps opportun, ce qui les amène à devenir plus sérieux ou à mourir littéralement. Un homme à Mumbai a entendu une telle histoire d’une femme qui n’a pas pu être sauvée à temps et a décidé d’aider les autres.

Shahnawaz Shaikh possédait une Ford Endeavour de première génération prisée. Le SUV long et finalement capable est aimé de tous et beaucoup de gens chérissent encore leur vie avec. Cependant, quand le moment est venu pour Shahnawaz d’aider les nécessiteux, il a vendu son SUV. Avec tout l’argent, il est sorti pour aider les nécessiteux.

Il avait une plaque d’immatriculation VIP avec les numéros – 007 – et également un système de musique haut de gamme. Nous ne savons pas combien la voiture a été vendue, mais elle a obtenu 250 cylindres avec cet argent. A partir du 5 juin, il a donné ces bouteilles d’oxygène à plus de 250 familles et continuera de le faire. Quelle noble action.

Au début du verrouillage, il a commencé à utiliser son Ford Endeavour comme ambulance gratuite. Dans une interview, il a déclaré que de nombreuses personnes ne pouvaient pas organiser leur propre transport. S'il était organisé, ce serait un processus très fastidieux. Il transportait donc de nombreuses personnes dans son Endeavour vers l'hôpital le plus proche. Récemment, la sœur de Shahnawaz, partenaire commercial, est décédée des suites de COVID-19 alors qu'elle était également enceinte. Elle a été refusée par 5 hôpitaux et a succombé au pousse-pousse en raison de problèmes respiratoires. Cela l'a amené à prendre cette noble mesure et depuis lors, il a aidé toute personne qu'il trouve dans le besoin.