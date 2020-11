Mumbai bat les Capitals de Delhi, Marcus Stoinis sort le premier ballon à Trent Boult

Le champion en titre Mumbai Indians a remporté la Premier League indienne pour une cinquième fois, un record, après avoir battu les Capitals de Delhi par cinq guichets en finale.

En réponse à la moyenne de Delhi de 156-7, Mumbai a battu 157-5 en 18,4 overs sur le dos des 68 balles du capitaine Rohit Sharma sur 51 balles lors de son 200e match IPL, et a gâché la première apparition des Capitals en finale.

Delhi a lutté contre le rythme de Mumbai. Trent Boult a pris un guichet avec la première balle de la finale aux dépens du polyvalent australien Marcus Stoinis, et a réclamé 3-30 pour l’homme du match.

« Whoa! Quel début, Trent Boult », ont déclaré les commentateurs de l’IPL à propos du départ impressionnant de Mumbai.

«Peu importe ce que disent vos ischio-jambiers ou vos aines, vous êtes un champion. Quel début!

« Il a eu un grand tournoi mais pas aujourd’hui, Marcus Stoinis, il est parti pour un canard. »

Marcus Stoinis était parti pour un canard à Trent Boult en finale IPL (IPL)

Nathan Coulter-Nile a attrapé 2-29 et Jasprit Bumrah n’a concédé que sept points.

L’offspinner Jayant Yadav, qui ne faisait que sa deuxième apparition cette saison, a ajouté 1-25, et Delhi se retrouvait avec trop peu pour se défendre contre une formation de frappeurs brutale.

Sharma a tenu la poursuite ensemble et a combiné pour les 45 premiers points avec Quinton de Kock, 45 autres avec Suryakumar Yadav, et 47 avec Ishan Kishan, qui a terminé les 33 derniers pas sur 19 balles.

« Nous avons dit au départ que nous voulions faire de la victoire une habitude, et vous n’auriez pas pu demander plus aux gars », a déclaré Sharma.

« Nous avions raison sur l’argent du premier ballon et même aujourd’hui, nous n’avons jamais regardé en arrière. »

« Ce n’est pas sorcier, nous avons travaillé très dur pour cet équilibre, ces joueurs », a-t-il ajouté.

« C’était juste un brillant éclat de la part de chaque individu, qui a mis la main à différentes étapes. L’équilibre et la force de cette équipe résident dans la croyance individuelle. »

L’IPL a été déplacé de mars et avril, lorsqu’il a été suspendu par la pandémie, à octobre et novembre aux Émirats arabes unis. Mumbai, vainqueur de l’IPL en 2013, 2015, 2017 et 2019, a dominé le tournoi à la ronde de la ligue et a dominé Delhi, deuxième, dans ses quatre matches, dont deux en séries éliminatoires.

Sharma a remporté un sixième titre IPL record – son premier était avec les anciens Deccan Chargers en 2009 – et Kieron Pollard son cinquième. Pollard a déclaré que leur succès augmentait la pression chaque année, mais que l’attention portée aux détails était la clé.

« Il y avait tellement de questions autour de Mumbai en général, si nous pouvons gagner dos à dos », a déclaré de Kock. « Nous avons déployé des efforts supplémentaires. Vous pouvez voir que cela a porté ses fruits. Nous avons travaillé très dur sur les moindres détails. »

La poursuite a été pratiquement scellée dans les cinq premiers overs. Sharma a ouvert son score en hissant Ravichandran Ashwin pour un six consécutif au premier sur et de Kock a explosé le premier lanceur rapide de Delhi, Kagiso Rabada, pour deux quatre et un six dans le premier au sud-africain, qui a duré 18 points.

Rabada, qui a terminé comme le plus haut preneur de guichet de la saison avec 30, a eu une journée de repos et a donné 32 points de ses trois overs pour le guichet de Pollard seulement.

Suryakumar Yadav a sacrifié son guichet et a été épuisé lorsque Sharma a fait une course inutile. Mais Sharma s’est assuré que ce n’était pas en vain, payant dans le 17e jusqu’à ce qu’il soit brillamment rattrapé par le voltigeur remplaçant en plongée Lalit Yadav. Sharma n’a montré aucun signe de la blessure aux ischio-jambiers qui l’a initialement exclu de la prochaine tournée indienne en Australie. Il a atteint quatre six et cinq limites.

« Cela fait quelques bons mois, ce qui a donné à la franchise un bon départ », a déclaré Boult après avoir été nommé homme du match.

« Avec tout ce qui se passe, j’ai été accueilli sur le côté. Pour avoir franchi la ligne, ça en valait la peine. »

Delhi a eu du mal tout au long du tournoi à préserver les guichets dans les six premiers overs du jeu de puissance et a de nouveau échoué en finale en perdant ses trois meilleurs batteurs pour seulement 22 points et seulement 21 balles.

Après que le skipper de Delhi Shreyas Iyer ait remporté le tirage au sort, il a fait un 65 invaincu et Rishabh Pant a décroché son premier demi-siècle cette saison avant de tomber à Coulter-Nile le 56. Leur partenariat de 96 a relancé Delhi, mais la perte de Pant au 15e sur ralenti leur score. Mumbai n’a autorisé que 38 courses au cours des cinq derniers overs.

« Je suis très fier de mes garçons, ce n’est pas un mince exploit pour atteindre la finale », a déclaré Iyer. « Nous reviendrons plus forts et veillerons à gagner le trophée. »