Mumbai, 10 joueurs perdus face au Nord-Est – Football

L’entraîneur du Mumbai City FC, Sergio Lobera, a admis avant le début de la saison que l’équipe devrait rapidement s’imprégner de sa marque de football offensif, et ce, tout en remportant des matchs. Ils ont bien fait le premier morceau, mais pas tout à fait l’autre.

Un NorthEast Untied FC (NEUFC) tout aussi nouveau, dirigé par Gerard Nus, qui à 35 ans est le plus jeune entraîneur de l’histoire de l’ISL, a battu Mumbai City 1-0 au stade Tilak Maidan de Vasco, Goa. , le samedi.

Deux appels d’arbitrage clés de chaque côté de la mi-temps ont défini le résultat. Le premier était un carton rouge direct – le premier de ISL 7 – au joueur hors pair de Mumbai City de la première moitié, Ahmed Jahouh. Le Marocain a été expulsé par l’arbitre R Venkatesh après un tacle inutile par derrière sur la cheville droite de Khassa Camara de NEUFC à la 43e minute.

Alors que Mumbai avait du mal à faire face à la perte de son pivot créatif, NEUFC a réalisé qu’ils avaient une chance. Fort de l’avantage numérique et du fait que leur défense tenait bon, NEUFC savait qu’une ouverture était tout ce dont ils avaient besoin. Ils l’ont eu quatre minutes après le début de la seconde période grâce à un handball.

L’Australien Dylan Fox a rencontré un centre de la gauche avec une tête plongeante dirigée vers le centre de la boîte. Le ballon a frôlé la main gauche de Rowllin Borges de la ville de Mumbai et Venkatesh a accordé le penalty. Le Ghanéen Kwesi Appiah l’a calmement placé à la gauche du gardien Amrinder Singh pour donner à NEUFC l’initiative contre le cours du jeu.

C’était suffisant pour porter un coup dur à Mumbai City, qui faisait tous les mouvements jusque-là – ils avaient plus du double des passes (306 contre 127 de NEUFC) et presque deux fois la possession (65% contre 35 de NEUFC) dans le premier. moitié. Mais si Mumbai City, pour tous les grands noms de la liste, n’a pas pu décrocher un tir au but, c’est aussi parce que sous pression, NEUFC a réussi à garder sa forme.

