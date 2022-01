Mulholland Drive (Arte) : Explication du film culte de David Lynch

Un premier visionnage de Mulholland Drive donne les résultats suivants : Un grattement de tête, une confusion, un remue-méninges, une prise de conscience, une acceptation. Ce n’est qu’après avoir accepté que ce que vous avez vu n’est rien de moins qu’un miracle, que vous allez le regarder une deuxième fois, pour apprécier les nuances, pour louer la réalisation, le montage, les performances et pour trouver un sens à cette œuvre cinématographique cérébrale et obsédante.

Depuis le film choc de Tarkovsky, Zerkalo, aucun film n’a suscité autant de discussions sur ses thèmes. Un film dont on discute encore aujourd’hui, 20 ans après sa sortie, et pourtant, toutes les questions sur le film n’ont pas trouvé de réponse. Mulholland Drive est tout simplement le plus grand mystère cinématographique de tous les temps.

Dans cet article, nous essayons d’expliquer les principales questions que vous avez pu vous poser et ses différentes interprétations, à l’occasion de la diffusion du film ce soir sur Arte.

À la surface, et en réduisant le film à sa signification la plus banale, Mulholland Drive est un film sur une actrice hollywoodienne en difficulté, point final. C’est évident dès les premiers plans du film. Mais c’est là que réside le génie de David Lynch. C’est comme une entrée parfaite pour un somptueux plat principal.

Mulholland Drive - Version restaurée - bande annonce 2017

Lire cette vidéo sur YouTube

Les deux premiers tiers du film sont-ils fiction ou réalité ? Qui est réellement Diane Selwyn ?

L’explication la plus évidente du film est que l’actrice Betty est en fait Diane Selwyn. Les deux premiers tiers du film sont en fait un fantasme parfait créé par Betty (Diane), jouée par Naomi Watts. Dans le monde réel, elle est déprimée, lessivée et suicidaire. Elle veut échapper aux barbes perçantes d’Hollywood, mais elle s’enfonce de plus en plus, incapable de faire face à ses échecs.

Sur le plan thématique, les indices sont tous là dès les premiers plans. L’accident, la Diane Selwyn blessée qui sort de la voiture et quitte la scène de l’accident. C’est comme la première couche du paysage onirique de l’actrice en difficulté, qui ne devient évidente que lorsqu’on regarde le film pour la deuxième fois.

En fait, la séquence de l’accident de voiture est plus importante que nous ne le pensons. L’accident signifie beaucoup de choses ; Camilla (Laura Harring) récupère Betty au même endroit et l’emmène à la fête, révélant ainsi le fait que Camilla et Adam sont sur le point d’annoncer leurs fiançailles. C’est un point de départ parfait pour décliner la capacité de l’esprit de Betty à percevoir la réalité.

Logiquement, cela devient évident dans la scène du restaurant où Diane engage un tueur à gages pour tuer Camilla. Dans le restaurant, elle voit le badge de la serveuse, qui s’appelle “Betty”. C’est là que Diane conçoit le nom de Betty qu’elle utilise pour elle-même dans son rêve.

Cette explication donne beaucoup de matière à réflexion sur la nature de l’identité et du vedettariat ; Diane veut être la star parfaite. Elle veut être la nouvelle venue, qui gravit les échelons et finit par devenir une superstar d’Hollywood. C’est la vie qu’elle n’a pas pu avoir ; le réalisateur avec lequel elle a travaillé, et dont elle est censée être amoureuse, choisit une autre actrice plutôt qu’elle.

Que signifie la séquence du Club Silencio ?

Mais à quoi servait le théâtre ou le Club Silencio ? Nous pensons que toute la séquence de l’opéra était l’aboutissement du rêve de Betty. Silencio” – c’est le mot que l’on entend à la fin du film, peut-être prononcé par le magicien dans le théâtre-comme-club de nuit. Il pourrait signifier le silence à la fin de la vie de Betty – la vraie vie, dans laquelle elle s’est peut-être suicidée.

Que font le cow-boy et le tueur à gages dans le film ? Sont-ils pertinents pour l’histoire ?

Les spectateurs s’interrogent sur les intrigues apparemment inutiles du réalisateur Adam Kesher (Justin Theroux), de sa rencontre tordue avec un cow-boy fou, et du tueur à gages qui se déchaîne. Mais, une fois de plus, David Lynch surprend.

L’intrigue d’Adam Kesher symbolise la lutte fondamentale à laquelle tout artiste est confronté : plaire aux hommes qui ont l’argent ou suivre ses tripes. Commercialisation contre liberté artistique. Et cela rejoint le rêve de Betty de manière assez pratique. Betty voulait être cette star – dirigée par le puissant créateur Adam Kesher. Dans son fantasme, elle voit Adam lutter et se battre avec ses supérieurs pour la garder. Elle voit ce qu’elle a toujours voulu voir : quelqu’un qui se bat pour elle. Quelqu’un qui se rend compte de son talent. Ainsi, dans la séquence brillamment lunaire où Betty auditionne pour le rôle, cela devient d’autant plus évident. Il s’agit d’une partie de son fantasme où elle “obtient le rôle, un rôle majeur dans un film qui pourrait lancer sa carrière”.

Ce fantasme découle à nouveau de la scène de la fête, où Adam annonce ses fiançailles avec Camilla. Ce qui, à son tour, provient de la scène de l’accident, où le rêve commence.

La folie meurtrière du tueur à gages est en fait le fantasme de Betty qui voit le tueur accomplir sa mission : tuer Camilla. Donc vous voyez, tout est lié.

Qui est le sans-abri derrière le restaurant Winkies ?

Le sans-abri et l’homme à l’air effrayant qui apparaît derrière le Winkie’s est une sorte d’énigme. Quel était le motif de Lynch pour le montrer ? En fait, il n’y a pas de réponse parfaite à cette question car il peut y avoir de multiples interprétations, mais la plus logique est que l’homme représente la paranoïa de Betty/Diane. Il est intéressant de noter que l’homme apparaît à la fois dans la partie “rêve” et dans la partie “réalité” du film, ce qui pourrait indiquer que Betty/Diane a une peur inhérente qui se cache dans son esprit, une peur de l’inconnu. Lynch a décidé de donner à cette peur… un visage.

Qu’en est-il de la boîte bleue et de la clé ?

La boîte bleue signifie beaucoup de choses. À l’intérieur de la boîte, elle a caché toute son angoisse, son hystérie et sa dépression – les composantes de sa vie réelle. Fermer la boîte signifierait cacher la réalité et construire son fantasme. Ainsi, lorsque Rita ouvre la boîte, le rêve s’effondre. La boîte bleue apparaît sur les genoux de Betty/Diane à la fin de l’opéra. Comme je l’ai souligné précédemment, c’est l’aboutissement de son fantasme. Ou plutôt, cela signifie que Diane/Betty se réveille. Le magicien la force à faire face à la vérité, à déconstruire son fantasme, à ouvrir la boîte et à laisser sortir la dure vérité.

Mulholland Drive est l’une de ces merveilles cinématographiques qui n’arrivent qu’une fois par décennie. C’est l’étoffe dont sont faits les rêves et les délires. C’est le fruit de l’imagination d’un génie artistique comme nul autre. C’est de la poésie en mouvement.

Mulholland Drive est diffusé ce lundi 17 janvier à 20h55 sur Arte.