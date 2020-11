Mulan Blu-ray et 4K Ultra HD arrivent la semaine prochaine, le Mulan 4K animé arrive aussi – / Film

Après sa première sur Disney + en tant que titre Premier Access, le remake en direct de Mulan sortira sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD la semaine prochaine, et la liste complète des fonctionnalités spéciales a été révélée. Mais ce n’est pas tout. Animation originale de Disney Mulan sortira également sur 4K Ultra HD pour la première fois.

Disney a annoncé l’arrivée du Mulan Sortie Blu-ray, 4K Ultra HD et DVD, prévue pour 10 novembre. En plus de la sortie standard du film chez divers détaillants aux États-Unis, deux variantes exclusives seront également disponibles chez Best Buy et Target.





Best Buy propose un ensemble SteelBook à collectionner exclusif, tandis que Target proposera une édition accompagnée d’un livre de galerie spécial contenant des photographies et des concepts artistiques issus de la production du film.

Vous trouverez ci-dessous le synopsis officiel de Mulan, ainsi que la pochette et la liste complète des fonctionnalités spéciales.

La célèbre cinéaste Niki Caro donne vie à l’histoire épique du légendaire guerrier chinois dans «Mulan» de Disney dans lequel une jeune femme intrépide risque tout par amour pour sa famille et son pays pour devenir l’un des plus grands guerriers que la Chine ait jamais connus. Lorsque l’empereur de Chine publie un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays des envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour remplacer son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est testée à chaque étape du chemin et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en une guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Action en direct de Disney Mulan Fonctionnalités bonus 4K Ultra HD et Blu-ray

Featurettes : Mise à jour d’un classique – Découvrez comment les cinéastes ont honoré le classique animé original tout en créant une aventure épique en direct pour une nouvelle génération. Mulan by Another Name – Rencontrez l’acteur talentueux Yifei Liu et retracez son parcours pour devenir Mulan, du test d’audition à l’écran au guerrier à l’écran. Being Bad – Voir les acteurs Jason Scott Lee et Li Gong se transformer en duo diabolique du film grâce à un entraînement intense, des costumes spectaculaires et plus encore. Réflexions de «Mulan» – Entrez dans le studio et écoutez ce qui a inspiré la musique et le son du film, puis écoutez pendant que Yifei Liu enregistre la chanson la plus emblématique de «Mulan». L’original Mulan – Ming-Na Wen, qui a exprimé Mulan dans le classique animé original, réfléchit sur cette expérience et son camée dans ce film.

Scènes supprimées (certains avec les commentaires de la réalisatrice Niki Caro): Petite soeur couture Couture de jeunes à vieux Mulan Hawk et Mulan se rencontrent à Forest Mulan Underwater sauvé par Phoenix Mulan écrase les Rourans Le chancelier revient à la sorcière

Vidéos musicales: Vidéo conceptuelle «Reflection (2020)» réalisée par Christina Aguilera Vidéo lyrique «Reflection (2020)» interprétée par Christina Aguilera Vidéoclip «Reflection» (mandarin) interprété par Yifei Liu Clip vidéo «Reflection» (anglais) interprété par Yifei Liu Vidéo conceptuelle «Loyal Brave True» (anglais) interprétée par Christina Aguilera Vidéo conceptuelle «Loyal Brave True» (espagnol) interprétée par Christina Aguilera Vidéo lyrique «Loyal Brave True» (anglais) interprétée par Christina Aguilera Vidéo lyrique «Loyal Brave True» (espagnol) interprétée par Christina Aguilera



L’original animé Mulan de 1998 est également réédité le 10 novembre, cette fois disponible en 4K Ultra HD pour la première fois. Il sera publié sous forme de pack combo qui comprend également une copie Blu-ray du film, et il est livré avec toutes les fonctionnalités spéciales de la version précédente du film. Voici tout ce que vous trouverez

Animé de Disney Mulan 4K Ultra HD et Blu-ray Fonctionnalités bonus

Scènes supprimées: « Continuez à deviner » La Chronique du Prologue Prologue des marionnettes d’ombre Les fiançailles Shan-Yu détruit le village La rêverie de Mulan Le rêve de l’empereur



Musique classique et Featurettes: Vidéoclip «Je ferai de toi un homme» interprété en mandarin par Jackie Chan Vidéoclip «Reflection» interprété par Christina Aguilera Vidéoclip «Reflejo» interprété en espagnol par Lucero Vidéoclip « True to Your Heart » interprété par Raven Vidéoclip «True to Your Heart» interprété par Stevie Wonder & 98 ° Chansons de «Mulan» – La productrice Pam Coats, le compositeur Matthew Wilder et le parolier David Zippel partagent le processus de création de la musique de «Mulan». Ils discutent de la manière dont ils ont décidé où placer les chansons dans le film, des émotions que les chansons devraient évoquer et de la manière dont elles devraient être utilisées pour faire avancer l’histoire. Un aperçu des coulisses d’une session d’enregistrement de «Reflection» est également présenté. Le voyage international de «Mulan» – Les réalisateurs de Disney expliquent le processus par lequel les films d’animation de Disney sont traduits dans jusqu’à 35 langues différentes. Cela comprend l’utilisation des meilleurs traducteurs, la recherche du talent vocal approprié dans chaque pays et la prise de mesures minutieuses pour garantir la préservation de l’intégrité créative du film. Présentation multilingue – «Mulan» a été traduit dans de nombreuses langues pour un public du monde entier. Écoutez certaines de ces langues dans la séquence musicale «Je ferai de vous un homme», notamment le français, l’italien, le mandarin, le cantonais, le japonais, le suédois et plus encore.



Featurettes Disney classiques dans les coulisses

Commentaire audio par la productrice Pam Coats et les réalisateurs Tony Bancroft et Barry Cook

