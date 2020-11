MSNBC en tête de Fox News samedi, terminant la semaine la mieux notée de tous les temps

La couverture électorale du 2 novembre au 8 novembre a permis à MSNBC de remporter une importante victoire d’audience, qui a eu la semaine la mieux notée de ses 25 ans d’histoire, selon les données de notation de Nielsen Media Research.

Le nombre total de téléspectateurs s’élevait en moyenne à 2,9 millions, selon Nielsen. Dans la tranche d’âge convoitée par les annonceurs parmi les téléspectateurs entre 25 et 54 ans, MSNBC comptait en moyenne 736 000 téléspectateurs. Le réseau dit que c’est la semaine la mieux notée depuis la semaine du 17 mars 2003, la semaine où la guerre en Irak a commencé.

Le samedi a été le samedi le mieux noté de l’histoire de la chaîne d’information par câble et sa deuxième journée la mieux notée de l’histoire. Le premier jour le mieux noté de MSNBC a été le jour des élections, mardi dernier.

Samedi, la couverture par MSNBC des discours du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris a surclassé le mastodonte Fox News. Les vainqueurs des élections démocrates ont attiré un total record de 9 millions de téléspectateurs. Dans la démo clé de 25 à 54, ces discours ont rapporté en moyenne 2,5 millions. Les discours étaient le programme le mieux noté de l’histoire de MSNBC.

La couverture spéciale de MSNBC samedi, lorsque Biden et Harris ont été officiellement déclarés gagnants par tous les principaux médias, a également dépassé Fox News toutes les heures de 8 h HE à 3 h HE chez les téléspectateurs et les téléspectateurs moyens totaux de cet âge clé. Cette victoire comprenait une édition spéciale de l’émission matinale de MSNBC «Morning Joe», qui s’est déroulée de 8 h HE à 13 h HE.