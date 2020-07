Mr Beast révèle une compétition d’énigmes – résolvez le puzzle et gagnez 100 000 $! – .

in

M. Beast est de retour avec un autre concours, et celui-ci est encore plus grand et meilleur – restez à l’écoute de son Twitter ce soir pour la grande révélation.

Le YouTuber s’est rendu sur Twitter la nuit dernière pour révéler qu’il travaillait sur un projet secret depuis 100 jours, et ce soir, tout sera révélé.

Il n’a pas donné grand-chose, mais il a dit que la compétition impliquait une énigme vraiment difficile et que la première personne à la résoudre gagnerait 100 000 $.

Oh et il a également dit que vous deviez être l’homme le plus intelligent du monde pour le résoudre, alors bonne chance!

Qui est Mr Beast?

Jimmy Donaldson, mieux connu en ligne sous le nom de Mr Beast, est un YouTuber américain avec près de 40 millions d’abonnés.

Le joueur de 22 ans de Caroline du Nord est connu pour ses vidéos YouTube assez folles qui incluent souvent des cascades très coûteuses.

Il est également devenu connu en ligne en tant que philanthrope, donnant souvent de grosses sommes d’argent à ses abonnés.

Son défi Finger on the App s’est avéré très populaire

En juin, M. Beast a créé un défi pour ses abonnés qui leur a permis de concourir pour gagner 25 000 $.

Il a créé une nouvelle application iOS que ses abonnés devaient télécharger, puis ils ont dû maintenir leur doigt sur l’application aussi longtemps qu’ils le pouvaient. La personne qui y tenait le doigt le plus longtemps gagnerait le prix en argent.

La compétition a duré trois jours entiers, et à la fin, M. Beast a donné aux quatre dernières personnes 20 000 $ chacune.

Et maintenant il est de retour avec une autre compétition

Après que le défi Finger on the App soit devenu si populaire, M. Beast est de retour avec un autre concours – et cette fois, le prix en argent est encore plus important!

M. Beast s’est rendu sur Twitter le 29 juillet pour révéler le nouveau concours. Il a déclaré: «Au cours des 100 derniers jours, nous avons créé l’énigme la plus difficile qu’Internet ait jamais vue et si vous êtes le premier à la résoudre, vous gagnez 100 000 $ MAIS je doute que quiconque le fasse. Tu devrais être l’homme le plus intelligent du monde.

L’énigme sera affichée ce soir (jeudi 30 juillet), et la première personne à la résoudre remportera 100 000 $.

Au cours des 100 derniers jours, nous avons créé l’énigme la plus difficile qu’Internet ait jamais vue et si vous êtes le premier à la résoudre, vous gagnez 100000 $ MAIS je doute que quiconque le fasse. Tu devrais être l’homme le plus intelligent du monde. Je tweeterai l’énigme demain soir 😉 – MrBeast (@MrBeastYT) 29 juillet 2020

