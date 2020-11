Moyes veut que West Ham signe l’attaquant lyonnais Moussa Dembele – .

in

Selon The Sun, West Ham United souhaiterait conclure un accord ambitieux en janvier pour l’attaquant lyonnais Moussa Dembele.

On prétend que Lyon est prêt à vendre Dembele en janvier, avec des suggestions selon lesquelles il est frustré par son récent rôle de banc.

On pense que David Moyes est un grand fan de Dembele, et l’attaquant pourrait être tenté de retourner à Londres après avoir joué pour Fulham.

La vérité sur le déclin du Celtic sous Neil Lennon – et ce qui doit se passer maintenant

mariée

732479

La vérité sur le déclin du Celtic sous Neil Lennon – et ce qui doit se passer maintenant

/static/uploads/2020/11/675165_t_1604688539.jpg

675165

centre

Manchester United est également enthousiaste, mais les 30 millions de livres sterling nécessaires pour le débarquer pourraient encore être un problème pour West Ham.

On pense que les Hammers ont de l’argent à dépenser en janvier après avoir été frugaux pendant l’été, mais il reste à voir s’ils peuvent se permettre Dembele.

Dembele, 24 ans, a rejoint Lyon en provenance du Celtic en 2018, et a été prolifique avec 44 buts en 95 matchs pour le club, avec son bilan de Ligue 1 particulièrement impressionnant.

Alexandre Dimou / Icon Sport via Getty Images

Dembele est rapide, fort et mortel devant le but, possédant le mélange dangereux de pouvoir jouer dos au but ou courir derrière, alors qu’il a été comparé à Didier Drogba dans le passé – Brendan Rodgers a fait cette comparaison en 2016 .

Sébastien Haller serait sûrement en danger si West Ham déménageait pour Dembele, et les Hammers pourraient bien être tentés d’offrir l’attaquant à Lyon en échange partiel de l’ancien héros celtique.

PHILIPPE DESMAZES / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Je veux rester »: l’objectif de Leeds de 15 millions de livres sterling n’a aucun intérêt à passer après la meilleure forme de carrière

Partager : Tweet