Moxie est un compagnon robot intelligent qui enseigne des leçons de vie aux enfants

La société de technologie Embodied a développé un robot compagnon pour les enfants qui utilise l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour traiter et répondre aux conversations naturelles et aux expressions faciales.Le robot, appelé Moxie, est un « compagnon d’animation » conçu pour aider les enfants entre l’âge de cinq ans et 10 développent leurs compétences sociales, émotionnelles et cognitives grâce à un apprentissage basé sur le jeu. pour être intéressant sans être encombrant « , mesurant un peu moins de 40 centimètres de hauteur. L’équipe de conception a créé pour le robot un visage sans détails spécifiques comme les rides et les ombres pour faciliter l’expression de sentiments tels que l’intérêt ou l’inquiétude. a également donné à Moxie de grands yeux «amicaux» pour permettre aux enfants de mieux reconnaître certaines émotions, et un corps doux et lisse coloré dans un «genre» – teinte bleu sarcelle neutre « . Le robot mesure environ 40 centimètres de hauteur. D’autres caractéristiques conçues pour être » attachantes « sont les oreilles en forme de larme du robot, son visage rond en forme de casque et ses mains, qui ont une forme simplifiée avec une forme pointue mais arrondie l’index et le pouce à l’intérieur.Moxie peut tourner à 360 degrés sur sa base en réaction à l’enfant, ainsi que se plier au cou, au ventre et à la base pour aider à exprimer ses émotions.Moxie est conçu pour être attachant pour les enfants une plate-forme d’apprentissage automatique, appelée SocialX, qui permet au robot de traiter et de répondre aux interactions naturelles telles que la conversation, les expressions faciales et le contact visuel.Une caméra intégrée dans le front du robot lui permet de voir l’enfant, tandis qu’un haut-parleur intégré dans sa partie inférieure le corps lui permet de parler. Une barre colorée sur sa poitrine indique également l’autonomie de sa batterie. Ballie le robot roulant est la vision future de Samsung en matière de soins personnels Ses capacités d’apprentissage automatique lui permettent d’en savoir plus sur l’enfant au fur et à mesure, en personnalisant mieux son contenu pour aider les objectifs d’apprentissage de l’enfant. et les choses. Selon la société de technologie, cela crée un sentiment de confiance et d’empathie avec l’utilisateur et encourage un engagement plus profond avec le robot.Une plate-forme d’apprentissage automatique permet au robot de répondre naturellement aux enfants « Aujourd’hui, plus que jamais, l’importance de Les progrès technologiques dans l’apprentissage et les soins à domicile sont primordiaux « , a déclaré Embodied, qui a collaboré avec la société de conception et d’innovation d’Yves Béhar Fuseproject pour créer le robot. » Nous sommes à un point de basculement dans la façon dont nous interagirons avec la technologie « , a ajouté Fondateur incarné Paolo Pirjanian. Sony explore les relations robot-humain avec l’exposition Affinity in Autonomy « Nous avons repensé et réinventé la façon dont l’interaction homme-machine se fait au-delà de simples commandes verbales, pour permettre la prochaine génération d’informatique et alimenter une nouvelle classe de machines capables de « Moxie est un nouveau type de robot qui a la capacité de comprendre et d’exprimer des émotions avec un discours émotionnel, des expressions faciales et un langage corporel crédibles, puisant dans la psychologie et la neurologie humaines pour créer des liens plus profonds », a poursuivi Pirjanian. Le robot compagnon est programmé pour enseigner chaque semaine une «compétence de vie» différente, y compris la gentillesse, l’amitié, l’empathie et le respect. Il le fait à travers des activités telles que le dessin, les exercices de respiration et la méditation, la résolution de problèmes et la lecture. Il apprend également à l’enfant à établir un contact visuel, à se relayer avec les autres, à écouter et à exprimer de l’empathie. Le robot est également livré avec une application pour les parents qui leur permet de voir les développements de leur enfant à travers leurs activités avec le robot.Moxie a été présélectionnée pour un Dezeen Award.À côté de Moxie, un appareil de poche appelé Catch qui permet aux gens de se tester pour le VIH dans le confort de leur propre maison a également été sélectionné dans la catégorie design de produits des Dezeen Awards de cette année.Une extension de coffre modulaire de la société tchèque Studio 519 a également été sélectionnée dans la catégorie conception de produits. Le module, appelé Nestbox, s’adapte parfaitement à l’intérieur du coffre d’une voiture pour le transformer en camping-car, avec un lit double et un équipement de cuisine.

