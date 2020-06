Mouvement Black Lives Matter : Disney fait un don de 5 millions de dollars au NAACP et à d’autres organisations de justice sociale

L’entreprise américaine dévoile ses plans sur les donations qu’elle va octroyer au NAACP, une organisation qui milite pour la défense des droits civiques ayant pour objectif de supprimer la discrimination raciale, et aux organisations œuvrant pour la justice sociale tout en détaillant son historique de soutien.

Suite aux manifestations de Black Lives Matter (BLM) suscitées par la mort de George Floyd, The Walt Disney Company a promis de donner 5 millions de dollars à la NAACP et aux organisations à but non lucratif de justice sociale. Constituée par de nombreuses divisions d’entreprises, Disney a surtout fait sa notoriété dans le domaine du cinéma. Walt Disney Pictures, Pixar, et Marvel Studios font entre autres partie de cette grande société américaine. Longtemps connue pour son engagement dans les activités caritatives, l’entreprise a déjà octroyé 15 tonnes de nourriture pour venir en aide aux communautés concernées par la pandémie de Covid-19.

Des manifestations soutenues par des célébrités et de nombreuses entreprises

Pour rappel, George Floyd, un Afro-Américain a été retenu au sol par un policier blanc durant plus de 8 minutes. Le policier s’était agenouillé sur son cou durant ce temps, ce qui a provoqué le décès de Floyd. Cette mort a entraîné une réaction à l’échelle mondiale revendiquant la justice, la réforme, un changement social pour la protection de la population noire et l’égalité. Les manifestations du BLM ont vu la participation de célébrités telles que John Boyega à Londres et Cole Sprousse qui a été arrêté dans le cadre de ses mouvements de protestations. Des entreprises comme JJ Abram Bad Robot, Star Wars et Marvel Studios ont démontré leur soutien et leur solidarité envers la population noire et le mouvement BLM.

La preuve de la solidarité de Disney envers le mouvement BLM

Un don de 5 millions de dollars pour soutenir la justice sociale a été fait par la société Disney en signe de solidarité au mouvement BLM. Cet élan de solidarité a débuté par l’octroi d’une somme de 2 millions de dollars au profit de la NAACP. Les propos du président-directeur général Bob Chapek ont été repris. Ce dernier d’affirmer que la mort de George Floyd a amené l’Amérique à lutter contre l’histoire d’injustice contre les Noirs. Il a également rappelé l’importance de faire tout ce qui est possible pour que les actes de violences et de racismes ne restent pas impunis. Les organisations qui luttent pour garantir une justice sociale pourront toujours compter sur le soutien de la société. Une subvention de 2,5 millions de dollars a déjà été octroyée à l’United Negro College Fund par Disney. L’entreprise a aussi collaboré avec des groupes qui se battent pour le respect des droits des personnes de couleurs.

L’historique du soutien de Disney au mouvement

L’entreprise a également mis en place un programme permettant aux employés d’accroître leur impact social. Il s’agit du « Disney Employee Matching Gifts. En plus, une programmation spéciale axée sur des conversations informatives sur le racisme et l’oppression américaine a été retransmise par la société sur certains de ses réseaux de télévision. Le fait de constater l’implication de nombreux dirigeants, célébrités et de grandes entreprises dans ce mouvement qui dénoncent 400 ans de racisme et de violences contre les Noirs est encourageant.

Vanessa Morgan, la star de Riverdale dénonce toutefois l’attitude de plusieurs studios et entreprises qui ont profité de la situation pour accroître leurs bénéfices plutôt que de promouvoir l’avancement des personnes noires. Les discriminations envers les noirs continuent en coulisses et même à l’écran. Nul ne peut affirmer si le mouvement BLM et l’appel pour le changement du système et de la culture oppressive donnent des résultats. Ce qui est réconfortant, c’est de voir des sociétés comme Disney qui s’engagent pour le changement.