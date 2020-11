Moussa Diaby de Leverkusen est probablement au centre de plusieurs clubs de Premier League

Ferme du caroire Terrine De Chèvre Au Raisin

Terrine de chèvre au raisin. Une terrine savoureuse, alliant le sucré et le salé. A déguster sur des toasts à l'apéritif ou accompagné d'une salade. Produit fabriqué, transformé et emballé à la ferme. ATTENTION : notre ferme est située à deux heures du centre de distribution Chronopost le plus proche