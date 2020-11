Mousesports signe mithR comme entraîneur-chef de CS: GO

in

Photo de Stephanie Lindgren via DreamHack

Mousesports a signé le danois CS: GO l’entraîneur Torbjørn «mithR» Nyborg en tant que nouvel entraîneur-chef, a annoncé aujourd’hui l’organisation.

MithR a été l’entraîneur-chef des Renegades pendant quatre mois avant d’être signé par mousesports. Il occupe la place de Rejin, qui a reçu une interdiction de 19,8 mois en septembre pour avoir utilisé le bug du spectateur. Plusieurs entraîneurs ont reçu des interdictions pour l’utilisation du bogue depuis 2015, et mithR était un choix solide pour diriger l’équipe.

MithR a également entraîné ALTERNATE aTTaX, North et Apeks avant de devenir l’entraîneur-chef des Renegades. Il a aidé North à remporter le GG.Bet Ice Challenge 2019 et le DreamHack Open Sevilla 2019, et a aidé Renegades à maintenir une course réussie pendant son temps en tant qu’entraîneur.

Mousesports est actuellement en compétition à l’IEM Beijing-Haidan, où ils ont déjà battu BIG. MithR n’a pas pu rejoindre mousesports dans leur match du groupe B contre Astralis puisqu’il a été signé moins de huit heures avant le début du match, ce qui est nécessaire pour les ajustements de la liste. Mais il fera partie de l’équipe à l’avenir.

Mousesports a perdu son match contre Astralis et passera dans la fourchette inférieure pour une autre chance de se qualifier pour les séries éliminatoires de lundi.

On ne sait pas si Rejin reviendra après son interdiction, mais mithR remplira le poste dans un avenir prévisible. Les mousesports CS: GO L’équipe comprend désormais chrisJ, ropz, karrigan, congelé, Bymas et mithR en tant qu’entraîneur-chef.

