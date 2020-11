Mourinho partage son verdict sur les chances de Lo Celso d’affronter Chelsea pour Tottenham demain – .

Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

José Mourinho a fait le point sur les chances de Giovani Lo Celso d’affronter Chelsea dimanche, après que le milieu de terrain ait subi un coup à l’entraînement pour Tottenham.

L’international argentin a raté la victoire 4-0 contre Ludogorets à cause du problème, et Mourinho a maintenant parlé de ce qui ne va pas avec son n ° 18.

Lorsqu’on lui a demandé si l’ancien homme du Real Betis pouvait affronter Chelsea, Football London cite l’ancien patron de Manchester United en disant: « Je veux croire oui. On pouvait pousser mais on ne voulait pas risquer, et ça, 12 joueurs sur le banc [in European games] vous donne de la place pour tout.

Ce n’est pas une énorme quantité d’informations sur la forme physique de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, bien que ce soit néanmoins une nouvelle encourageante.

Mourinho admet qu’il aurait pu jouer le joueur de 24 ans, ainsi que Hugo Lloris et Steven Bergwijn qui étaient également absents, contre Ludogorets.

Cependant, on dirait qu’il a simplement choisi de ne rien risquer, car il discute de la force de son équipe et de la façon dont 12 joueurs sont autorisés sur le banc dans l’action de la Ligue Europa.

Dans ce cas, c’est une décision sensée de Mourinho.

Lo Celso venait juste de marquer contre Manchester City et aurait vraisemblablement aimé donner un coup de pied, donc sa blessure est survenue à un moment cruel.

Cependant, il vaut mieux le laisser se reposer et revenir frais, plutôt que de le forcer à agir prématurément.

Avec Pierre-Emile Hojbjerg, Moussa Sissoko, Dele Alli, Harry Winks, Tanguy Ndombele et Gedson Fernandes à sa disposition, c’est quelque chose que l’ancien patron du Real Madrid peut facilement se permettre de faire maintenant.

