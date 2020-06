Motorola réduit de 500 $ le prix du Razr pour une durée limitée

Motorola a créé une frénésie médiatique mondiale en lançant son premier téléphone pliable, le Motorola Razr, plus tôt cette année. La conception du nouveau Razr est tout aussi frappante que celle de son prédécesseur et étonnamment similaire à ce qui est suggéré bien avant sa sortie. Mais en plus de son look cool, le Razr a été beaucoup discuté pour deux autres choses: ses spécifications et son prix. Bien qu’il ait été commercialisé comme un appareil phare, certains de ses composants n’étaient pas vraiment au niveau nécessaire pour ce titre. Le Snapdragon 710, une batterie de 2500 mAh et une seule caméra principale ont soulevé les sourcils lorsqu’ils ont été placés à côté du prix du Razr. À 1500 $, la nouveauté et la fraîcheur de l’écran pliable et de la conception de retour en arrière n’étaient pas suffisantes pour inciter les gens à acheter un téléphone avec 500 $ de téléphone interne.Si le prix alléchant était la seule chose qui se tenait entre vous et le Motorola Razr, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous! Motorola a temporairement réduit le Razr de 33%, soit 500 $.

Le téléphone futuriste (et en même temps nostalgique) peut être le vôtre pour seulement 999,99 $. Bien sûr, c’est toujours beaucoup d’argent, mais au moins c’est le prix phare standard. Bien que les performances et la qualité des photos soient encore loin des modèles haut de gamme qu’Apple et Samsung ont à offrir, si vous vous démarquez de la foule est une priorité, le Razr est le téléphone à obtenir.

Autrement dit, si vous êtes sur Verizon, car c’est le seul opérateur sur lequel le Motorola Razr est disponible.

Du bon côté, à la fois la couleur noire et la l’option Blush Gold récemment publiée est actualisée.

Intéressé par le Razr? Ne réfléchissez pas trop longtemps, l’accord se termine le 21 juin.