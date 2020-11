Motorola présente ses accords Black Friday avec une énorme «  vente de fuites  » sur un grand nombre de smartphones

Motorola Edge

Nous sommes sûrs que vous avez entendu parler d’images de smartphone, de dates de sortie et de prix de lancement, mais Motorola pourrait essayer de lancer une nouvelle tendance en « divulguant » ses propres offres de vacances sur tout, des Moto E (2020), E6 et G Fast ultra-abordables aux pliables Razr (2019) et Razr (2020).

De toute évidence, il s’agit d’une stratégie marketing officielle plutôt que d’une fuite réelle et non autorisée, et bien que la société ne nous le précise pas exactement, nous sommes assez convaincus que la « vente de fuite » valable jusqu’au dimanche 15 novembre reviendra en grande partie inchangée. à la fois sur ou autour Vendredi noir dans quelques semaines et aux alentours de Noël le mois prochain.



Motorola Moto G Stylus Unlocked, 128 Go, Mystic Indigo

Motorola Moto G Power Unlocked, 64 Go, Noir fumée

Motorola razr (2019) Verizon, 128 Go

Motorola razr (2020) débloqué, 5G, 256 Go

Motorola One Action Unlocked, 128 Go, bleu denim

Motorola Moto G7 Play débloqué, 32 Go, Deep Indigo

Ce qui est génial à propos de ce nouveau lot de promotions sur les téléphones Motorola, c’est qu’ils sont actuellement disponibles à peu près partout dans le pays, d’Amazon à Best Buy, B&H Photo Video et, bien sûr, la boutique en ligne officielle du fabricant de smartphones aux États-Unis.

L’un des appareils les plus excitants en vente cette saison des vacances (prolongée) est sans aucun doute le Téléphone à clapet Razr compatible 5G avec Android 10, malgré ses lacunes très évidentes et ses défauts flagrants. Généralement au prix de 1400 dollars sans doute excessif, le mi-ranger Snapdragon 765 incroyablement polyvalent et relativement compact peut être acheté au moment de la rédaction de cet article à un énorme rabais de 400 $ dans une variante déverrouillée compatible avec AT & T, T-Mobile et Verizon.

Curieusement, la 4G LTE largement inférieure uniquement Motorola Razr (2019) pour Verizon coûte également 999,99 $ pour le moment, ce qui n’est en aucun cas une bonne affaire. Du côté positif, les chasseurs de bonnes affaires devraient être heureux de voir tous les derniers membres de la famille Moto G disponibles aux États-Unis obtenir des remises décentes comprises entre 50 $ (le G Fast) et 100 $ (le G Stylus).

Si vous n’avez pas de problème à dépenser cent dollars ou deux supplémentaires, le Motorola One Zoom, One Fusion + et le Motorola Edge pourrait bien satisfaire votre soif d’un peu de puissance de traitement supplémentaire ou de prouesses d’imagerie.

Bien sûr, les utilisateurs expérimentés d’Android ne devraient considérer que l’exclusivité Verizon Motorola Edge +, qui contient un SoC Snapdragon 865 de pointe et va actuellement pour 699,99 $ au lieu de son prix catalogue de 999,99 $.

À l’autre bout du spectre, l’entrée de gamme Moto E (2020) et Le Moto E6 est à gagner avant le Black Friday à 30 $ et 50 $ de réduction sur leurs prix réguliers déjà très bas.