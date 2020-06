Motorola pourrait travailler sur un téléphone 5G pas cher et fou avec un Snapdragon 765G SoC

Si vous êtes triste d’entendre que la deuxième édition du Razr modernisé pourrait être retardée d’un quart complet et atterrir au plus tôt en janvier 2021, un autre combiné Motorola à venir faisant le tour de la rumeur aujourd’hui pourrait vous faire sentir … quelque chose.

le soi-disant Edge Lite semble assez déroutant, emballant apparemment un processeur Snapdragon 730G ou Snapdragon 765G en combinaison avec 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage interne. Mais ce dernier chipset se retrouve également sous le capot du « regular » Variante Motorola Edge, il n’est donc pas immédiatement clair en quoi ce modèle Lite pourrait différer de l’appareil supérieur de 6,7 pouces de milieu de gamme qui devrait coûter environ 600 $ aux États-Unis.

Au cas où vous vous poseriez la question, les non-Lite et non-Plus Edge sont disponibles dans des configurations de RAM de 4 et 6 Go, chacune offrant une allocation de salle de stockage numérique locale de 128 Go, tout en emballant une batterie lourde de 4500 mAh … que le Motorola Edge Lite pourrait en fait passer à une capacité d’environ 4700 mAh.

De toute évidence, il est très inhabituel qu’une dérivation Lite d’un téléphone déjà très bon conserve le processeur, la mémoire et le stockage de son frère tout en améliorant la taille de la batterie. Là encore, les documents de la FCC (via Nashville Chatter) confirmant qu’une partie de ces informations ne révèle que le numéro de modèle XT2075 du combiné mystérieux, avec un e-tailer européen (via @stufflistings) prétendant divulguer quelques autres spécifications étiquetant l’appareil comme le « Motorola 5G Plus ».

En d’autres termes, vous ne voudrez peut-être pas encore prendre le nom de Motorola Edge Lite pour acquis, mais tous les signes indiquent que la société prépare un smartphone compatible 5G très intéressant avec un prix raisonnable. Ce prix pourrait dépasser la barre des 400 € sur le vieux continent, ce qui rend les spécifications susmentionnées encore plus convaincantes.

Si ce produit existe et devait arriver aux États-Unis aux alentours de 400 $ avec un Snapdragon 765G SoC en remorque, ainsi qu’un support 5G et une batterie massive, Motorola pourrait complètement faire sauter Apple iPhone SE (2020) et 4G LTE de Samsung uniquement Galaxy A51 hors de l’eau.

Le seul autre combiné auquel nous pouvons penser qui pourrait rivaliser avec ce rumeur Edge Lite 5G est le OnePlus Z, alias Nord par OnePlus. Mais ne nous laissons pas emporter et attendons la corroboration de toutes ces informations dignes de baver. S’il est bon d’être vrai, quelque chose n’est souvent pas vrai.

Voir aussi: