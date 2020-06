Motorola One Zoom, One Hyper et One Action sont tous en promotion en ce moment

Dans les dernières années, Motorola a rapidement étendu son portefeuille de smartphones milieu de gamme en créant une toute nouvelle sous-marque: Motorola One.

Si vous êtes intéressé par les téléphones One de Motorola – ou les combinés de milieu de gamme en général – nous sommes heureux de vous informer que les trois modèles One officiellement disponibles aux États-Unis sont désormais à prix réduit. Nous parlons de la Motorola One Zoom (photo ci-dessus), Motorola One Hyper, et Motorola One Action.

Les trois combinés sont actuellement vendus pour 100 $ de moins que d’habitude. Ainsi, vous pouvez acheter le One Zoom pour 349,99 $ au lieu de 449,99 $, le One Hyper pour 299,99 $ au lieu de 399,99 $ et le One Action pour 249,99 $ au lieu de 349,99 $. Ces appareils ont déjà été réduits, mais pas tous en même temps.

Voir ces offres ICI chez Motorola

Comme vous le savez peut-être, à un moment donné plus tôt cette année, le Motorola One Zoom était complètement vendu aux États-Unis. Il est bon de le revoir en stock, car il s’agit du meilleur téléphone One que Motorola a apporté jusqu’à présent aux États-Unis.

Le Motorola One Hyper est à égalité avec le One Zoom en termes de performances globales, car il contient le même processeur: Snapdragon 675 de Qualcomm. Cependant, l’Hyper n’a pas l’impressionnant triple appareil photo du Zoom avec zoom optique 3x.

Bien que les trois téléphones mentionnés dans cet article soient vendus déverrouillés, seul le Motorola One Action est compatible avec tous les principaux opérateurs américains. Les One Zoom et One Hyper ne fonctionnent que sur AT&T et T-Mobile (y compris leurs marques prépayées).