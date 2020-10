Motorola One 5G est lancé avec le SoC Snapdragon 765, 48MP, 5000mAh et plus

Motorola a lancé aujourd’hui son smartphone 5G le plus abordable, le Motorola One 5G aux États-Unis. Le nouveau Motorola One 5G a été officiellement lancé aux États-Unis avec un prix inférieur à 500 $. Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire pour l’appareil sur le site Web officiel du Motorola One 5G ici.

Les plus grands points forts du Motorola One 5G incluent la prise en charge de la connectivité 5G alimentée par le processeur Snapdragon 765, une configuration de caméra arrière quad 48MP ainsi qu’une configuration de caméra selfie double 16MP et 8MP. Parmi les autres points forts, citons une batterie de 5000 mAh qui fournirait 2 jours d’autonomie avec un chargeur TurboPower de 15 W fourni dans la boîte.

Le Motorola One 5G dispose d’un écran de résolution CinemaVision FHD + de 6,7 pouces (1080 × 2520). L’écran a un taux de rafraîchissement LTPS 90Hz et prend également en charge le contenu HDR10. Le téléphone dispose également d’un haut-parleur placé en bas, d’une prise casque 3,5 mm, d’un port USB Type-C et de deux microphones.

Le téléphone dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, déverrouillage du visage, fonctionnant sur le dernier Android 10. Le téléphone dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage avec prise en charge d’un stockage extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD.

En ce qui concerne les options de connectivité, le Motorola One 5G dispose d’un Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 802.11. Le téléphone dispose d’une seule carte SIM (1 nano SIM + 1 emplacement microSD. Dans la boîte, vous recevrez un casque, une coque de protection, un film de protection, un câble USB Type-C TurboPowerTM 15, des guides, un outil SIM.

Prix ​​et disponibilité

Pour l’instant, Motorola n’a pas annoncé le prix exact de l’appareil et sa date de disponibilité. Cependant, le prix du téléphone devrait être inférieur à 500 USD et sera bientôt disponible chez AT&T avec la date de sortie de la variante Verizon plus tard début octobre.