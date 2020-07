Motorola Moto G9 Play repéré sur Geekbench avec une meilleure puce et plus de RAM

En octobre de l’année dernière, Moto G8 Play a été lancé par Motorola et maintenant son successeur, le Moto G9 Play a apparemment été repéré sur Geekbench (via Nashville Chatter). le G8 Play est un téléphone d’entrée de gamme avec un écran de 6,2 pouces, le chipset Mediatek Helio P70M, un système à triple caméra et une batterie de 4000 mAh.

Selon la liste Geekbench, le Moto G9 Play sera alimenté par un SoC Qualcomm nommé « guamp ». Il s’agit d’un processeur octa-core cadencé à 1,80 GHz et probablement un silicium de la série Snapdragon 6XX. Il sera associé à 4 Go de RAM, soit le double de ce que propose le Moto G8 Play.

La liste révèle également que le téléphone sera livré avec Android 10.

Liste Geekbench du Moto G9 Play

Moto G9 Play est en grande partie un mystère actuellement

C’est tout ce que nous savons sur le combiné pour le moment, mais si l’histoire est une indication, il se situera au bas de la série Moto G9 et ne sera vendu que sur quelques marchés tels que l’Amérique latine et l’Inde. Le prix sera probablement de l’ordre de 250 $.

Étant donné que Motorola est censé augmenter le nombre de RAM et équiper le téléphone d’une meilleure puce, nous pouvons également nous attendre à d’autres améliorations. Cela signifie que le système de caméra pourrait être meilleur que la configuration 13MP + 8MP + 2MP sur le G8 Play. De même, la caméra selfie 8MP pourrait également être mise à niveau.

La prise casque 3,5 mm restera probablement et le stockage interne peut augmenter jusqu’à 64 Go.

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations mais si le combiné sera annoncé en octobre comme son prédécesseur, nous en entendrons probablement plus bientôt.