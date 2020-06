Motorola Moto E (2020) spécifications

Les spécifications du Motorola Moto E (2020) incluent un écran de 6,2 pouces avec une résolution de 1520 x 720 pixels, une configuration à double caméra à l’arrière, un processeur Snapdragon 632 et une batterie de 3550 mAh. Le téléphone est livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage extensible. Le Moto E sera lancé le 12 juin pour 149,99 $ et sera disponible déverrouillé, ainsi que pour divers transporteurs.