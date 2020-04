Motorola Edge, Motorola Edge + officiellement lancés sans prix et disponibilité en Inde pour le moment

Motorola dans son vaisseau amiral E-vent a officiellement lancé ses deux nouveaux téléphones, le Motorola Edge, qui est un téléphone de milieu de gamme, et le fleuron Motorola Edge +. Les deux téléphones sont les derniers appareils de la société qui visent à offrir l’affichage le plus fluide, le son stéréo le plus puissant 2 alimenté par le son Waves, et plus encore.

Parmi les autres points forts du nouveau Motorola Edge, le Motorola Edge + comprend une interface Android 10 standard, un écran «cascade» à bords incurvés et une caméra principale jusqu’à 108 MP sur le Motorola Edge +. Il convient de noter ici que les deux téléphones prennent en charge la connectivité 5G et sont également compatibles avec le chargement inversé de la batterie.

Voyons rapidement les spécifications des nouveaux smartphones Motorola Edge, Motorola Edge + ci-dessous.

Spécifications Motorola Edge

Le nouveau Motorola Edge est doté d’un écran incurvé Full HD + OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 765 couplé avec jusqu’à 6 Go de RAM et le processeur graphique Adreno 620.

Côté caméra, le Motorola Edge arbore une configuration de caméra arrière quadruple qui abrite un appareil photo principal de 64 mégapixels, un objectif grand angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un capteur ToF. Au départ, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 25 mégapixels.

Comme pour les autres spécifications du Motorola Edge, le téléphone fonctionne sous Android 10 prêt à l’emploi et contient une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide TurboPower 18 W. En particulier, Motorola Edge ne prend pas en charge le chargement sans fil. Avec l’appareil, vous obtenez 128 Go de stockage intégré extensible via une carte microSD (jusqu’à 1 To).

Pour les options de connectivité, il comprend, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo et Beidou.

Spécifications Motorola Edge +

Comme nous le savons déjà, le Motorola Edge + est un téléphone phare, il offre donc une meilleure spécification matérielle par rapport au Motorola Edge. Cependant, l’Edge + ne prend pas en charge la double carte SIM et n’est fourni qu’avec une seule carte SIM.

Motorola Edge + fonctionne sur Stock Android 10 et est livré avec le même écran Full HD + OLED incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’Edge + est alimenté par le SoC Snapdragon 865 haut de gamme de Qualcomm, associé à 12 Go de RAM LPDDR5. Le téléphone dispose également d’une prise casque 3,5 mm.

Côté caméra, le Motorola Edge + possède une configuration de caméra arrière triple qui comprend un appareil photo principal de 108 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec prise en charge OIS et un zoom optique 3x . Au départ, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 25 mégapixels.

Le Motorola Edge + dispose également d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 5 W. Le téléphone est livré avec 256 Go de stockage UFS 3.0 non extensible. Vous bénéficiez également de 5G, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6), GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo et BDS comme toutes les fonctionnalités de connectivité du téléphone.

Motorola Edge, Motorola Edge + Prix et disponibilité

Aux États-Unis, le nouveau Motorola Edge + sera disponible exclusivement sur Verizon, à partir du 14 mai pour 41,66 $ par mois pendant 24 mois sur Verizon Device Payment (0% APR; 999,99 $ au détail). Au Canada, le nouveau Motorola Edge + sera disponible chez Bell, Rogers, TELUS et Freedom Mobile.

Motorola Edge, en revanche, sera disponible en Italie à partir de mai (PDSF: 699 €) et sera lancé dans différents pays européens dans les semaines qui suivent. Dans les mois à venir, Motorola Edge commencera à être déployé dans certains pays d’Amérique latine et d’Asie-Pacifique.

Aux États-Unis, le nouvel avantage sera disponible plus tard cette année. Plus d’informations à venir cet été.

En particulier, Motorola n’a pas encore annoncé la date de lancement et le prix de l’Inde, car il devrait être annoncé prochainement.